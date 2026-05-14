        Haberler Spor Futbol Southampton'a casusluk suçlaması!

        Southampton'a casusluk suçlaması!

        Southampton'ın İngiltere Championship play-off yarı finalindeki rakibi Middlesbrough'nun antrenmanını gizlice izlediği yönündeki iddialarla ilgili karar, salı gününe kadar belli olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 22:43 Güncelleme:
        İngiltere Futbol Ligi (EFL), Southampton'a dair "casusluk" iddialarına yönelik kararın 19 Mayıs Salı gününe kadar verileceğini doğruladı.

        EFL ayrıca, Southampton ile Hull City arasında 23 Mayıs Cumartesi günü Wembley Stadı'nda oynanması planlanan play-off finalinin, duruşmanın sonucuna bağlı olarak ertelenebileceğini duyurdu.

        EFL'den yapılan açıklamada, "Bağımsız Disiplin Komisyonu'nun duruşması, 19 Mayıs Salı günü veya daha öncesinde gerçekleşecektir. Kesin tarih üzerindeki görüşmeler devam etmekte olup kısa süre içinde onaylanması beklenmektedir. Komisyon, ilgili sunumların ve kanıtların değerlendirilmesinin ardından kararını mümkün olan en kısa sürede açıklayacaktır." denildi.

        Açıklamada, "Süreç bağımsız bir disiplin komisyonu tarafından yürütüldüğünden, EFL önerilen takvimi kontrol etmemektedir. Buna rağmen EFL, Championship play-off finalinin planlandığı gibi 23 Mayıs Cumartesi günü, saat 16.30'da (TSİ 18.30) başlayacağı esasına göre planlama yapmaya devam etmektedir. Ancak taraftarlar, disiplin süreci sonucunun fikstürde değişikliklere yol açabileceği konusunda bilinçli olmalıdır. EFL, olası bir itiraz süreci de dahil olmak üzere, ihtiyaç duyulması halinde bir dizi acil durum planına sahiptir." ifadeleri kullanıldı.

        Southampton Kulübü analistinin, play-off yarı final ilk ayağından önceki Middlesbrough antrenmanından gizlice görüntü aldığı iddia edilirken EFL tarafından kural ihlaliyle suçlanan Southampton, rövanş maçında Middlesbrough'yu 2-1 yenerek final bileti almıştı.

        Middlesbrough'nun EFL'ye sunacağı kanıtlar arasında "casus" olduğu iddia edilen analistin fotoğrafı da bulunuyor. Fotoğrafta, Middlesbrough’nun Rockliffe Park antrenman tesislerinde bir ağacın arkasına yarı gizlenmiş, cep telefonunu havada tutan genç bir adam görülüyor.

        Southampton Kulübü, internet sitesinde play-off final bilet bilgilerinin satışa çıkacağını duyurmuş daha sonra bu içeriği kaldırmıştı.

