'Soykırım' ifadeleri reddedildi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasını taşıyan, "Genel Kurulun 18 Haziran 2025'teki 98'inci birleşiminde Mardin Milletvekili George Aslan tarafından yapılan konuşmada dile getirilen, "soykırım" ve "yok etme" ithamlarının TBMM tutanaklarında yer almasının milletimizin birlik ve beraberliği ile ortak geçmişine yönelik TBMM'nin temsil ettiği misyonla uyuşmayacağı, bu nedenle bu sözlerin reddedildiğine yönelik ifadenin tutanaklarda ilgili kısma not olarak işlenmesi hususu"na ilişkin tezkere kabul edildi.

Başkanlık tezkeresinin kabul edilmesinin ardından söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, oylamanın elektronik oylama yerine el kaldırma usulüyle yapılmasına tepki gösterdi.

Aslan'ın açıklamalarının "talihsiz" olduğunu söyleyen Kavuncu, bu ifadelerin tutanaklardan çıkarılmasını ve Aslan'ın kınama cezası almasını istediklerini belirtti. Kavuncu, alınan kararı yetersiz bulduklarını söyledi.

REKLAM

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise Aslan'ın konuşmasının tezkerede belirtildiği gibi olmadığını ileri sürdü. Temelli, "Görüşe karşı olabilirsiniz, katılmayabilirsiniz." dedi.