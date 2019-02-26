Söylemezsem Olmaz, Ece Erken ve Bircan Bali'nin sunuculuğuyla ekranlara geliyor. Söylemezsem Olmaz'da hem günün magazin olayları değerlendiriliyor hem de gelen konuklarla yapılan röportajlarla adından söz ettiriyor. İşte Söylemezsem Olmaz programına dair detaylar...

SÖYLEMEZSEM OLMAZ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?



Magazin gündeminin nabzının tutulduğu Söylemezsem Olmaz hafta içi her gün saat 08:50'de Beyaz TV’de ekranlara geliyor.

ECE ERKEN KİMDİR?

Ece Erken 11 Mayıs 1978'de Çorlu'da doğdu. Baba tarafı Samsunludur. Babası subay olduğundan dolayı Ağrı, Ankara, Kıbrıs gibi çeşitli yerlerde yaşadı. Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'ni bitirdi.

Sunuculuk kariyerine 12 yaşında, Kıbrıs'ta Bayrak Radyo Televizyon'da başladı. Sonra Ankara'da Radyo Vizyon'da ve Radyo Genç'te çalıştı. Ardından İstanbul'a geldi ve çeşitli müzik radyolarında sunuculuk yaptı. Ardından televizyon müzik kanallarında da sunuculuk yaptı. 2000 yılında Nilgün dizisinde başrolde oynadı. 2002 yılında Aşk ve Gurur dizisinde rol aldı. 2003'te Lise Defteri adlı dizide Nil rolünde oynadı.

Mavi Şeker adlı programın sunuculuğunu yaptı, fakat program 2009 yılı sonunda reyting nedeniyle ekranlara veda etti. Enbe Orkestrası ile birlikte Enbeyaz Geceler adlı programın sunuculuğunu yaptı. Aç Aç Kazan adlı programı sundu. 2011 yılında Davut Güloğlu ile Hayata Gülerken adlı eğlence programını, ardından Tatlım Benim adlı programı sundu. 2015-2017 yılları arasında ile TRT 1'de yayımlanan İyi Fikir programının sunuculuğunu yaptı.

1 Eylül 2008'de Tuncer Öztarhan'la evlendi, 2009'da boşandılar. Serkan Ucar ile 2014-2015 arasında evli kalan Erken'in, 7 Nisan 2015'te Eymen isminde bir oğlu oldu.

BİRCAN BALİ KİMDİR?

Bircan Bali, 4 Ocak 1988 tarihinde dünyaya geldi. Muğla Üniversitesi'nden mezun olan Bircan Bali, 6 Temmuz 2013 tarihinde Şenol İpek'le evlenmiştir. 2018 yılında ise çift yollarını ayırdı. Bircan Bali'nin baba tarafından memleketi aslen Adana’dır.