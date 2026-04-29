        Haberler Dünya "Söz konusu anlaşma, KKTC ve Kıbrıs Türk halkı açısından yok hükmündedir" | Dış Haberler

        "Söz konusu anlaşma, KKTC ve Kıbrıs Türk halkı açısından yok hükmündedir"

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC), Fransa ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında imzalanacağı duyurulan Kuvvetler Statüsü Anlaşması'na (SOFA) ilişkin "Söz konusu anlaşma, KKTC ve Kıbrıs Türk halkı açısından yok hükmündedir." açıklaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Nisan 2026 - 19:06 Güncelleme:
        "Söz konusu anlaşma, KKTC açısından yok hükmündedir"

        KKTC Dışişleri Bakanlığından, Fransa ile GKRY arasında haziranda imzalanacağı duyurulan SOFA'ya ilişkin açıklama yapıldı.

        Açıklamada, Fransız askeri unsurlarının, Kıbrıs Adası'nda konuşlandırılması, GKRY ile Fransa'nın askeri sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, askeri alanda teknoloji paylaşımı, askeri alanda eğitim faaliyetleri ve askeri tesislere teçhizat desteği sağlanması gibi unsurları içerdiği açıklanan SOFA'ya ilişkin gelişmelerin "büyük bir endişeyle" takip edildiği belirtildi.

        Söz konusu anlaşmanın, "bölgede istikrarın tesisine yönelik işbirliği ve diyalog çabalarını olumsuz etkilediği" vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

        "Bu tür askeri anlaşmalar, insani amaçlar kisvesi altında, Rum tarafının askeri kapasitesini artırmayı hedeflemekte, Kıbrıs Türk halkının Ada üzerindeki egemen eşit haklarını yok saymakta, iki taraf arasında olduğu kadar bölgesel düzeyde de gerginliğe zemin hazırlamaktadır. Bu tür bir anlaşmayı akdetme ehliyet ve yetkisine sahip olmayan GKRY'nin, Kıbrıs Türk halkını veya Ada'nın tamamını temsil etme yetkisi de bulunmamaktadır."

        Bu ve benzeri girişimlerin, "Rum tarafının uzlaşmaz tutumunu gösterdiği" belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Söz konusu anlaşma, KKTC ve Kıbrıs Türk halkı açısından yok hükmündedir. Kıbrıs Türklerinin özden gelen hakları yok sayılarak yürütülen bu politikalar, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin ve fiili garantisinin önemini ve güvenliğimiz açısından vazgeçilmezliğini bir kez daha ortaya koymakta, yeni gelişmeler çerçevesinde, güvenliğimizin mutlak temini için Türkiye ile birlikte savunma işbirliğini derinleştirme yönündeki kararlılığımızın haklılığını teyit etmektedir."

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

