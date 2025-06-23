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        Haberler Bilgi Gündem Sözleşmeli öğretmenlik mülakat giriş belgesi alma ekranı 2025: Sözlü sınavlar bugün başlıyor! 15 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Sözleşmeli öğretmenlik mülakat giriş belgesi alma ekranı 2025: 15 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınav giriş belgesi nasıl alınır?

        15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınavlar, 23 Haziran Pazartesi günü itibarıyla başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan duyuruya göre, sözlü sınav yapılacak her bir alan için bir il belirlenmiş olup o alandan sözlü sınava girecek tüm adaylar aynı ilde sınava alınacak. Fotoğraflı sözlü sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi olmayan adaylar sınav yapılan binaya alınmayacak. Peki, 15 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınav giriş belgesi nasıl alınır, mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat giriş belgesi alma ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2025 - 09:18 Güncelleme: 23.06.2025 - 09:18
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        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan duyuru doğrultusunda 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınavlar, bugün itibarıyla başladı. Mülakat başvurusu onaylanan adaylar arasından, KPSSP10, KPSSP120 ve KPSSP121 sonucunda her alan için en yüksek puandan başlamak üzere atama alanları bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacak. Peki, 15 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınav giriş belgesi nasıl alınır, mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2025 MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat giriş belgesi alma ekranı…

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        SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAVLARI BAŞLADI

        15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınavlar, 23 Haziran 2025 Pazartesi günü itibarıyla başladı.

        Sözlü sınavlar Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul ve Konya illerinde gerçekleştirilecek.

        Sözlü sınav yapılacak her bir alan için bir il belirlendi. Sözlü sınava girecek tüm adaylar bu kapsamda alanlarına göre aynı ilde sınava alınacak.

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        SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

        Adaylar sözlü sınav giriş belgelerini e-Devlet şifreleri ile alabilecek.

        Adaylar sözlü sınava fotoğraflı sözlü sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgeleri (Nüfus Cüzdanı / Türkiye Cumhuriyeti Kimlik kartı veya geçerlilik belgesi dolmamış pasaport) ile girebilecek. Bunun dışındaki kurum kimlik kartı vb. belgeler geçerli sayılmayacak.

        SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI SÖZLÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        SÖZLÜ SINAV DEĞERLENDİRME SÜRECİ

        Adayların sorulara sözlü olarak verdikleri cevaplar, Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu ile puanlanacak.

        Değerlendirme, adayların sorulara verdikleri sözlü cevaplar esas alınarak yapılacağından adayların tüm soruları sözlü olarak cevaplaması gerekiyor.

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        SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        15 bin sözleşmeli öğretmen müalakat sonuçları için tarih verilmedi.

        MEB tarafından yapılan açıklamaya göre sonuçlar, tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak.

        Adaylar sonuçlarını e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.

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        60 PUAN VE ÜZERİ ALANLAR BAŞARILI SAYILACAK

        Sözlü sınavda 60 (altmış) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak.

        Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyenler ise itirazlarını, Bakanlığın "eitiraz.meb.gov.tr" internet adresi üzerinden yapabilecek.

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