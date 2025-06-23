Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan duyuru doğrultusunda 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınavlar, bugün itibarıyla başladı. Mülakat başvurusu onaylanan adaylar arasından, KPSSP10, KPSSP120 ve KPSSP121 sonucunda her alan için en yüksek puandan başlamak üzere atama alanları bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacak. Peki, 15 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınav giriş belgesi nasıl alınır, mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2025 MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat giriş belgesi alma ekranı…