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Sözleşmeliye kadroda 3+1 detayı! Sözleşmeliye kadroda 3+1 şartı nedir?

Gerçekleşen son Kabine Toplantısı'nın ardından kamera karşına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme dair birçok konuya değindi. Sözleşmeliye kadro düzenlemesine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sözleşmeliden kadroya geçiş 3 artı 1 yıllık sürede gerçekleşecektir." ifadelerini kullandı. İşte Sözleşmeliye kadroda 3+1 şartı konusunda merak edilen ayrıntılar...

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  • Sözleşmeliye kadroda 3+1 detayı! Sözleşmeliye kadroda 3+1 şartı nedir?

    Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözleşmeliye kadro düzenlemesi konusunda bir müjdeyi basına duyurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yürütülen kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirme hususunu ve sözleşmeli personel statüsünü yeniden belirlendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, detayları açıkladı. Peki "Sözleşmeliye kadroda 3+1 şartı nedir?" İşte detaylar...
  • Sözleşmeliye kadroda 3+1 detayı! Sözleşmeliye kadroda 3+1 şartı nedir?

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SÖZLEŞMELİYE KADRO MÜJDESİ!

    Gerçekleşen son Kabine Toplantısı'nın ardından kamera karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözleşmeliye kadro düzenlemesine de değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya dair yaptığı konuşmadan satır başları.

     
  • Sözleşmeliye kadroda 3+1 detayı! Sözleşmeliye kadroda 3+1 şartı nedir?

    "SÖZLEŞMELİ PERSONEL STATÜSÜNÜ YENİDEN BELİRLEDİK"

    Hazırlıkları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızca yürütülen kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirme hususunu ve sözleşmeli personel statüsünü yeniden belirledik, değerlendirdik. Mevzuat karmaşasını gidermek suretiyle sözleşmeli personel statüsünü yeniden belirledik. Sözleşmelerinin kadroya geçişlerinde 3 yıl çalışma şartı aranacak, 1 yıl da aday memurluk süreci olacaktır. Sözleşmeliden kadroya geçiş 3 artı 1 yıllık sürede gerçekleşecektir.

     
  • Sözleşmeliye kadroda 3+1 detayı! Sözleşmeliye kadroda 3+1 şartı nedir?

    "3 YILI DOLDURMUŞ SÖZLEŞMELİ ADAY MEMURLUĞA GEÇEBİLECEK"

    Henüz bu süreyi doldurmamış olanlar 3 yılın sonunda aynı hakkı elde edeceklerdir. Daha önce kadro düzenlemesinin dışında tutulan kişiler doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecektir.

     
  • Sözleşmeliye kadroda 3+1 detayı! Sözleşmeliye kadroda 3+1 şartı nedir?

    "424 BİN SÖZLEŞMELİ İSTERSE KADROYA GEÇEBİLECEK"

    Kamudaki 520 bin personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor. Sözleşmeli askeri, akademik, sanatçı, meclis danışmanı, sağlık yöneticisi ve tamamı sözleşmeli kurum çalışanlarıdır. Sözleşmeliden kadroya geçmek istemeyen personelin hakları şahsa bağlı şekilde devam edecek sonra kadroları kendiliğinden ilga olacaktır. Kurumlar arası nakil hakkına 4 yılın sonunda kavuşacaktır. Kamu çalışanlarının önemli sorunu daha çözerek sözleşmeli kadrolu statüsünü daha adil ve sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyoruz.

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