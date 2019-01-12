Sezona santrfor olarak elinde sadece Eren Derdiyok'la giren, Türk asıllı İsviçreli futbolcuyla da yollarını ayırma kararı alan Galatasaray, Sparta Prag'ın 21 yaşındaki yıldızı Benjamin Tetteh için harekete geçmişti. Marcao ve Emre Taşdemir transferlerinin ardından gözünü santrfor transferine çeviren Galatasaray'a Çekya'dan kötü haber geldi!

Gana basınında çıkan habere göre sarı-kırmızılılar, Ganalı futbolcu için Sparta Prag'a 8 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti. Sparta Prag ise bu teklifi düşük bularak reddetti. Haberde Çekya temsilcisinin sadece nakit para istediği ve 12 milyon Euro'luk teklifleri kabul edeceği belirtildi.

Haberde ayrıca genç Ganalı'nın Fatih Terim'in listesinin başında geldiği belirtilirken adı bilinmeyen bir Süper Lig kulübünün daha Tetteh'nin bonservis bedelini sorduğu da kaydedildi.

Tetteh, Çekya liginde 15 maçta 9 gol kaydetmişti.

BENJAMIN TETTEH KİMDİR?

Doğum tarihi: 10 Temmuz 1997

Uyruğu: Gana

Doğduğu il: Accra

Yaşı: 21

Boyu: 1,93

Mevki: Santrfor

Ayak: Çift

Güncel kulüp: Sparta Prag

Sözleşme bitiş tarihi: 30 Haziran 2022

Milli takım: Gana U20: 9 maç 2 gol | Gana U17: 9 maç 5 gol

Güncel piyasa değeri: 2 milyon Euro

Bu sezonki istatistikleri: 22 maç 9 gol 2 asist

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