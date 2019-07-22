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HaberlerFutbol

Sparta Prag Teknik Direktörü Jilek: Trabzonspor bu turdaki en zor rakiplerden biri

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Trabzonspor'un rakibi olan Sparta Prag'ın teknik direktörü Vaclav Jilek, "Trabzonspor bu turdaki en zor rakiplerden biri" dedi

Vaclav Jilek

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek olan Sparta Prag'ta teknik direktör Vaclav Jilek futbolcu Matej Hanousek, kura ile ilgili kulübün resmi sitesine açıklamalarda bulundular. Teknik direktör Vaclav Jilek, "Trabzonspor kalitesini geçen yıl, çok kaliteli bir lig olan Türkiye Ligi'ni 4'üncü bitirerek gösterdi. Son haftalara kadar lig şampiyonluğu için ilk üç takımla mücadele etti. Trabzonspor bu turdaki en zor rakiplerden biri" dedi.

"FILIP NOVAK İLE KARŞILAŞMAK ENTERESAN OLACAK"

Trabzonspor'un Çekyalı oyuncusu Filip Novak'a vurgu yapan teknik direktör Jilek, "Filip Novak ile karşılaşmak enteresan olacak. Şu aşamada Rakibimizin şu anki durumuyla ilgili bilgi toplamak için yeteri kadar zamanımız var. Türkiye ligi, ağustos ayının ortasında başlayacak. Bu açıdan baktığımızda rakibimizin oyunu hakkında bilgi sahibi olmak daha zor olacak" açıklamasında bulundu.

MATEJ HANOUSEK: MUHTEMELEN EN ZOR RAKİPLE EŞLEŞTİK

Defans oyuncusu Matej Hanousek ise çok zor bir kura çektiklerine vurgu yaparak, "Muhtemelen en zor rakiple eşleştik ama Avrupa Ligi'nde oynamak istiyorsanız her rakibi yenmek durumundasınız. Biz gruplara kalmak için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

İLK MAÇ SEYİRCİSİZ

Sparta Prag-Trabzonspor maçı ev sahibi takımın geçtiğimiz yıl aldığı cezadan dolayı seyircisiz oynanacak. Prag temsilcisi, geçen sezon oynadıkları UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçında FK Spartak Subotica karşısında taraftarların neden olduğu olaylar nedeniyle UEFA'dan bir maç seyircisiz oynama cezası almıştı.

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