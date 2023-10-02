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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Spartak Trnava Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Spartak Trnava FB maçı tarihi... - Fenerbahçe Haberleri

        Spartak Trnava Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, H Grubu 2. maçında köklü Slovakya ekibi Spartak Trnava ile deplasmanda kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Bu sezon şimdiye dek çıktığı 14 resmi maçı da kazanmayı başaran sarı lacivertliler, serisine yeni bir galibiyet için daha sahaya çıkacak. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği Spartak Trnava Fenerbahçe mücadelesi hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2023 - 09:53 Güncelleme: 02.10.2023 - 09:53
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        Spartak Trnava Fenerbahçe maçı için artık geri sayıma geçilmiş durumda. Bu yıl UEFA Konferans Ligi'nde Beşiktaş ile iki temsilcimizden biri olan Fenerbahçe, Slovakya deplasmanında Spartak Trnava karşısında 3 puan arıyor. Gruptaki ilk maçında Nordsjaelland'i 3-1 ile geçen sarı kanarya, bu maçı da kazanarak bir üst tura yükselme yoluna avantajı ele geçirmek istiyor.

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        SPARTAK TRNAVA FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

        Spartak Trnava Fenerbahçe maçı 5 Ekim Perşembe günü oynanacak.

        Zorlu mücadelenin başlama saati 22:00 olarak açıklandı.

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        SPARTAK TRNAVA FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

        UEFA Konferans Ligi H Grubu ilk maçına sahne olacak Spartak Trnava Fenerbahçe karşılaşması Exxen'den canlı yayınlanacak.

        4

        FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

        Livakovic, Osayi, Serdar Aziz, Becao, Ferdi, İsmail Yüksek, Fred, Dusan Tadic, İrfan Can, Szymanski, Edin Dzeko.

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        UEFA KONFERANS LİGİ H GRUBU PUAN DURUMU

        1- Ludogorets / 3 Puan (+4 Averaj)

        2- Fenerbahçe / 3 Puan (+2 Averaj)

        3- Nordsjaelland / 0 Puan (-2 Averaj)

        4- Spartak Trnava / 0 Puan (-4 Averaj)

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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