Spartak Trnava Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Spartak Trnava FB maçı tarihi... - Fenerbahçe Haberleri

Spartak Trnava Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Spartak Trnava FB maçı tarihi... - Fenerbahçe Haberleri

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Spartak Trnava Fenerbahçe maçı için artık geri sayıma geçilmiş durumda. Bu yıl UEFA Konferans Ligi'nde Beşiktaş ile iki temsilcimizden biri olan Fenerbahçe, Slovakya deplasmanında Spartak Trnava karşısında 3 puan arıyor. Gruptaki ilk maçında Nordsjaelland'i 3-1 ile geçen sarı kanarya, bu maçı da kazanarak bir üst tura yükselme yoluna avantajı ele geçirmek istiyor.