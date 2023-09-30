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Spartak Trnava-Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçı kapsamında Spartak Trnava ile karşılaşacak olan temsilcimiz liderlik için sahaya çıkıyor. Anton Malatinsky Stadı'nda oynanacak Spartak Trnava Fenerbahçe maçı tarihi ve saati belli oldu. Peki, "Spartak Trnava-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...