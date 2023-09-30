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        Haberler Spor Futbol Spartak Trnava-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda? - Futbol Haberleri

        Spartak Trnava-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında Slovakya ekiplerinde Spartak Trnava'ya konuk oluyor. Gruptaki ilk maçında Nordsjaelland'ı 3-1'lik skorla geçen Fenerbahçe, Spartak Trnava engelini geçerek gruptaki iddiasını sürdürmek istiyor. Maçı televizyondan takip edecek futbolseverler, Spartak Trnava-Fenerbahçe maçının tarihi ve saatini araştırmaya başladı. İşte Spartak Trnava-Fenerbahçe maçında öne çıkan detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2023 - 01:33 Güncelleme: 30.09.2023 - 01:33
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        Spartak Trnava-Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçı kapsamında Spartak Trnava ile karşılaşacak olan temsilcimiz liderlik için sahaya çıkıyor. Anton Malatinsky Stadı'nda oynanacak Spartak Trnava Fenerbahçe maçı tarihi ve saati belli oldu. Peki, "Spartak Trnava-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...

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        SPARTAK TRNAVA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Spartak Trnava ile Fenerbahçe maçı 5 Ekim 2023 Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak

        3

        SPARTAK TRNAVA-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Spartak Trnava-Fenerbahçe maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

        4

        SPARTAK TRNAVA-FENERBAHÇE NEREDE OYNANACAK?

        Spartak Trnava ve Fenerbahçe maçı Trnava'da, City Arena Trnava Stadyumu'nda oynanacak.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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