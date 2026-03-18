Spice Girls 30'uncu yıl buluşma turnesi son dakika kararıyla iptal edildi

Spice Girls'ün 30'uncu yıl dönümü buluşmasının gerçekleşmeyeceği, ilgili tarafların anlaşmaya varamadığı bildirildi. Melanie C, Emma Bunton, Mel B, Geri Halliwell-Horner ve hatta Victoria Beckham'ın, 2000'li yılların popüler müzik grubunu 30'uncu yıl şerefine yeniden bir araya getirmeyi planladığı biliniyordu. Ancak plandan vazgeçildiği, Mel C'nin katıldığı bir radyo programında, "Hayır, birleşme yok" sözleriyle öğrenildi.

"Sürekli iletişim halindeyiz. Bir şeyler yapmak istiyoruz, kim bilir ne zaman" diyen Melanie C, "Yine de çok iyimserim ve Spice Girls'ü gelecekte bir noktada birlikte göreceğinizi umuyorum" ifadesini kullandı.

The Sun gazetesi de "Anlaşmaya varamadılar ve 2026'da yapılması planlanan geri dönüş turnesi iptal edildi" şeklinde bir haber yayınladı.

Melanie C daha önce 2019'daki son buluşmalarından bahsederek Spice Girls'ün olası bir yeniden bir araya gelmesiyle ilgili heyecanı artırmıştı. Spice Girls'ün 2019'daki yeniden bir araya gelme turnesi, Spice World Tour 2019 olarak biliniyor. Mel B, Emma Bunton, Geri Halliwell ve Mel C'nin katılımıyla İngiltere ve İrlanda'da 13 stadyum konserinden oluşan bir turneydi. Moda tasarımcısı Victoria Beckham ise onlara katılmamıştı.

Grup yakın zamanda sahne almayacağını doğrulasa da, Victoria Beckham'ın kendi adını taşıyan belgesel dizisinde ona destek olmak amacıyla yakın zamanda yeniden bir araya gelmişti.

Geri Halliwell-Horner, Emma Bunton ve 1994'ten 2000'deki ayrılıklarına kadar Spice Girls grubunun bir parçası olan Melanie Chisholm da galadaydı. Ancak grubun diğer üyesi Mel B törene katılmamıştı. Beckham, belgeselinde Mel B ile yıllar önce bir tartışma yaşadığını açıklamıştı.