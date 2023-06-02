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Spil Dağı'ndaki Saklı Kanyon böyle görüntülendi

Manisa merkezden geçen Çaybaşı Deresi'nin kaynağı olan Spil Dağı Milli Parkı'ndaki Saklı Kanyon'un bilinmeyen kısmı drone ile görüntülendi. 650 metre rakımda başlayan ve 1200 metre rakıma kadar yaklaşık 850 metre uzanan kanyon berrak suyu, şelaleleri ve eşsiz güzelliği ile görenleri kendine hayran bırakıyor

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İHA
  • Spil Dağı'ndaki Saklı Kanyon böyle görüntülendi

    Spil Dağı Milli Parkı'na çıkan yol üzerinde, kent merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Saklı Kanyon, Spil dağı eteklerinde 650 metre rakımda ve yoldan yaklaşık 200 metre içeride bulunuyor.
  • Spil Dağı'ndaki Saklı Kanyon böyle görüntülendi

    650 metre rakımda başlayan kanyonun sadece 150 metrelik kısmı ziyaretçiler tarafından izlenebilirken, bu doğa harikası berrak suyu ile görenleri kendine hayran bırakıyor.
  • Spil Dağı'ndaki Saklı Kanyon böyle görüntülendi

    Kanyonun görünmeyen yaklaşık 700 metrelik kısmı ise 1200 metre rakıma kadar kayalıkların arasından uzanıyor.
  • Spil Dağı'ndaki Saklı Kanyon böyle görüntülendi

    Drone ile görüntülenen kanyondaki şelaleler, yer yer 4 metreyi bulan derinliğiyle minik göletleri ve eşsiz manzarası ise Spil Dağı Milli Parkı'nın eşsiz güzelliğini gözler önüne serdi.
  • Spil Dağı'ndaki Saklı Kanyon böyle görüntülendi

    Yer yer 4 metre derinliğe ulaşan akan dere, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinin de doğal sınırı olan Çaybaşı Deresi olarak Kırmızı Köprü'ye kadar uzanıyor. 

     
  • Spil Dağı'ndaki Saklı Kanyon böyle görüntülendi

    Kırmızı Köprü'den sonrası üstü kapatılan dere, Gediz Nehri'ne kadar yer altından ulaşıyor.
  • Spil Dağı'ndaki Saklı Kanyon böyle görüntülendi
  • Spil Dağı'ndaki Saklı Kanyon böyle görüntülendi
  • Spil Dağı'ndaki Saklı Kanyon böyle görüntülendi
  • Spil Dağı'ndaki Saklı Kanyon böyle görüntülendi
  • Spil Dağı'ndaki Saklı Kanyon böyle görüntülendi
  • Spil Dağı'ndaki Saklı Kanyon böyle görüntülendi
  • Spil Dağı'ndaki Saklı Kanyon böyle görüntülendi

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