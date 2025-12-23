Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.290,36 %-0,18
        DOLAR 42,8241 %0,16
        EURO 50,5596 %0,40
        GRAM ALTIN 6.184,26 %1,22
        FAİZ 37,80 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 98,22 %3,55
        BITCOIN 87.799,00 %-0,49
        GBP/TRY 57,8954 %0,55
        EUR/USD 1,1786 %0,20
        BRENT 62,46 %0,63
        ÇEYREK ALTIN 10.111,26 %1,22
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam SPK, 2 şirketin sermaye artırımına onay verdi - İş-Yaşam Haberleri

        SPK, 2 şirketin sermaye artırımına onay verdi

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 2 şirketin sermaye artırımına onay verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 22:50 Güncelleme: 23.12.2025 - 22:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        SPK, 2 şirketin sermaye artırımına onay verdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 1 milyar 738 milyon 800 bin liralık ve Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 350 milyon liralık bedelsiz sermaye artırım talebini onayladı.

        Arçelik AŞ'nin 30 milyar liralık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin veren Kurul, Tacirler Portföy Yönetimi AŞ'nin, Tacirler Portföy Yönetimi AŞ İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu’nun kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesine onay verdi.

        V Portföy Yönetimi AŞ'nin faaliyet izni ile portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı yetki belgesi verilmesi talebini olumlu karşılayan Kurul, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda 8 isim hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

        Kurul, ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99/3 maddesi uyarınca 3 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Libya heyetinin olduğu jet düştü
        Libya heyetinin olduğu jet düştü
        Asgari ücret açıklandı
        Asgari ücret açıklandı
        İşverenin cebinden ne çıkacak?
        İşverenin cebinden ne çıkacak?
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Dev derbide kazanan Beşiktaş!
        Dev derbide kazanan Beşiktaş!
        "H-1B" çalışma vizesinde yeni uygulamaya geçilecek
        "H-1B" çalışma vizesinde yeni uygulamaya geçilecek
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Dev derbide penaltı kararı!
        Dev derbide penaltı kararı!
        Öldüren pastada ağabey konuştu: Yumurtayı 3 kez sordu!
        Öldüren pastada ağabey konuştu: Yumurtayı 3 kez sordu!
        Gümüşte yeni rekor
        Gümüşte yeni rekor
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        Karadağ Türkiye'ye vize yasağını kaldıracak
        Karadağ Türkiye'ye vize yasağını kaldıracak
        BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı
        BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Burası İstanbul... Aralıkta deniz keyfi!
        Burası İstanbul... Aralıkta deniz keyfi!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        Özel bakım merkezinde darp iddiası!
        Özel bakım merkezinde darp iddiası!
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu