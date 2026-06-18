SPK'da görev değişimleri
Sermaye Piyasası Kurulu'nda (SPK) üç daire başkanı ve bir başkan yardımcısı görevden alındı
Giriş: 18 Haziran 2026 - 11:41 Güncelleme:
SPK’da daire başkanları görevden alındı. Yerlerine vekaleten atamalar yapıldı.
Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi Başkanı Ercan Urkan, Ortaklar Finansmanı Dairesi Başkanı Kürşad Babuşçu ve Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanı Aşkın Alıcı’nın görevlerine son verildi.
Kurul Başkan Yardımcısı olan Ender Kurtulan da görevden alındı.
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