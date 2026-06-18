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        Haberler Ekonomi Para SPK'da görev değişimleri

        SPK'da görev değişimleri

        Sermaye Piyasası Kurulu'nda (SPK) üç daire başkanı ve bir başkan yardımcısı görevden alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 11:41 Güncelleme:
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        SPK'da görev değişimleri

        SPK’da daire başkanları görevden alındı. Yerlerine vekaleten atamalar yapıldı.

        Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi Başkanı Ercan Urkan, Ortaklar Finansmanı Dairesi Başkanı Kürşad Babuşçu ve Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanı Aşkın Alıcı’nın görevlerine son verildi.

        Kurul Başkan Yardımcısı olan Ender Kurtulan da görevden alındı.

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