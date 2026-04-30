        Haberler Ekonomi İş-Yaşam SPK'dan 1 şirketin sermaye artırımına onay

        SPK'dan 1 şirketin sermaye artırımına onay

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 1 şirketin bedelsiz sermaye artırımını onaylarken, 5 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Nisan 2026 - 07:59
        SPK'dan 1 şirketin sermaye artırımına onay

        SPK haftalık bültenine göre, Kurul, A1 Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ'nin 545 milyon liralık bedelsiz sermaye artırım talebini uygun buldu.

        Atılım Faktoring AŞ'nin 274 milyon liralık, Sümer Faktoring AŞ'nin 1 milyar 67 milyon liralık, LDR Turizm AŞ'nin 1 milyar liralık, Aktif Yatırım Bankası AŞ'nin 27 milyar liralık, Pegasus Hava Taşımacılığı AŞ'nin 250 milyon dolarlık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.

        Kurul, Emlak Varlık Kiralama AŞ'nin 250 milyon liralık kira sertifikası ve VDMK ihracı başvurusuna onay verdi.

        Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Yirminci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar veren Kurul, BtcTurk Portföy Yönetimi AŞ Hisse Senedi Şemsiye Fonu, V Portföy Yönetimi AŞ Değişken Şemsiye Fon, V Portföy Yönetimi AŞ Fon Sepeti Şemsiye Fonu ve V Portföy Yönetimi AŞ Hisse Senedi Şemsiye Fonu'nun kuruluşunu onayladı.

        Kurul, ayrıca, Dinamik Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin portföy aracılığı faaliyet izninden feragat etmek suretiyle, geniş yetkili aracı kurum statüsünden kısmi yetkili aracı kurum statüsüne geçmesi ve bununla bağlantılı olarak, ticaret ünvanının "Dinamik Menkul Değerler AŞ" olarak değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği başvurusuna onay verilmesi taleplerinin olumlu karşılanmasına karar verdi.

        İDARİ PARA CEZALARI VE SUÇ DUYURULARI

        SPK, Gübre Fabrikaları TAŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda, 30 Aralık 2022 tarihli özel durum açıklamasının tüm gelişme ve değişiklikleri içermemesi, yanıltıcı ve eksik olması, yatırımcıların yanlış fikir edinmelerine neden olacak şekilde yapılması ve 24 Ocak 2023 tarihinde saat 10.23'te yapılan özel durum açıklamasının yanlış, yanıltıcı ve eksik olması, yatırımcıların yanlış fikir edinmelerine neden olacak şekilde yapılması nedeniyle şirkete 380 bin 917 lira idari para cezasının uygulanmasını kararlaştırdı.

        Ayrıca Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda, sistem kesintisi kapsamında, aracı kurum mobil uygulamasına, internet sitesine ve çağrı merkezi hizmetlerine erişim sağlanamaması nedeniyle şirkete 4 milyon 435 bin 27 lira idari para cezası verildi.

        Kurul, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda "Tesla Capital Markets", "Evo Yatırım", "Prime Capital", "Eco Financial Market", "Kale Fx" ve "Compaq Fx" uzantılı internet siteleri ve uygulamaların içerik sağlayıcıları ile 8 isim hakkında suç duyurusu kararı aldı.

        SPK, Cem Zeytin AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 veya 104. maddelerinde sayılan fiillerin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle, 6362 sayılı Kanun'un 1. maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı Kanun'un 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla, 6362 sayılı Kanun'un 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca, 4 gerçek kişiye 30 Nisan tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

        Ayrıca, Kurul, 6362 sayılı Kanun'un birinci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, Kanun'un 128/1-(a) maddesine dayanarak sermaye piyasalarında izinsiz olarak faaliyette bulunulmasının engellenmesi amacıyla, Kanun'un 99/3 maddesi uyarınca 14 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasına karar verildiğini duyurdu.

