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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam SPK'dan 3 kişiye geçici işlem yasağı

        SPK'dan 3 kişiye geçici işlem yasağı

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 3 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 07:52 Güncelleme:
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        SPK'dan 3 kişiye geçici işlem yasağı

        SPK bültenine göre, Kurul, Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ (BARMA) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/1. veya 104. maddelerinde sayılan fiillerin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 3 isme yasak getirdi.

        Kurul, yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla söz konusu isimlere 19 Haziran itibarıyla borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

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