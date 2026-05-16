        Haberler Ekonomi İş-Yaşam SPK'dan 3 şirkete borçlanma onayı

        SPK'dan Halk Bankası'na borçlanma onayı

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye Halk Bankası AŞ'nin toplam 100 milyar liralık borçlanma aracı ihraç başvurusuna onay verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Mayıs 2026 - 10:59 Güncelleme:
        Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) haftalık bültenine göre Kurul, Türkiye Halk Bankası AŞ'nin 50 milyar liralık tahvil/finansman bonosu ile 50 milyar liralık sermaye benzeri borçlanma aracı ihracı başvurusunu uygun buldu.

        Kurul ayrıca, Alves Kablo Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 1 milyar liralık tahvil/finansman bonosu ile Şekerbank TAŞ’ın 350 milyon dolar tutarındaki tahvil/finansman bonosu ve sermaye benzeri borçlanma aracı ihracına izin verdi.

        SPK, Değer Varlık Kiralama AŞ’nin 3 milyar liralık yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ile Emlak Konut Varlık Kiralama AŞ’nin 650 milyon dolarlık sahipliğe dayalı ve alım satıma dayalı kira sertifikası ihraç başvurularını da onayladı.

        Kurul, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler AŞ’ye sistem kesintisi nedeniyle emir iletim kanallarına erişim sağlanamaması sebebiyle 4 milyon 435 bin 27 lira 79 kuruş idari para cezası verdi.

        SPK, Colendi Menkul Değerler AŞ'nin sermayesinin 110 milyon liradan 220 milyon liraya çıkarılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliği başvurusunu uygun buldu. Başkent Menkul Değerler AŞ’nin sermayesinin ise 220 milyon liradan 300 milyon liraya yükseltilmesine izin verildi.

        Kurul ayrıca, portföy yönetim şirketlerinin sermaye artırımı taleplerini de olumlu karşıladı.

        Buna göre, Ak Portföy Yönetimi AŞ’nin 30 milyon lira olan çıkarılmış sermayesinin 100 milyon liraya, Destek Portföy Yönetimi AŞ’nin 75 milyon liralık çıkarılmış sermayesinin 175 milyon liraya ve Oragon Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ’nin 47 milyon liralık çıkarılmış sermayesinin 75 milyon liraya artırılmasına izin verildi.

