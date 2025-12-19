SPK nitelikli yatırımcılar için 1 milyon liralık finansal varlık toplamını 10 milyon liraya yükseltti

SPK, tüzel kişilerin profesyonel müşteri sayılmasına ilişkin mevzuattaki parasal tutarları da paralel şekilde güncelledi. Kurul, çeşitli tebliğlerde profesyonel yatırımcı düzenlemelerine atıf yoluyla belirlenen nitelikli yatırımcı şartlarının da yeni tutarlara göre revize edildiğini bildirdi.

İstisna: Gayrimenkul yatırım fonları (GYF) ve girişim sermayesi yatırım fonları (GSYF) katılma paylarının satılacağı nitelikli yatırımcılar için eski finansal tutarlar uygulanmaya devam edecek.

Buna göre geçiş sürecinde;

Artırılan tutarlar, kararın yayımı tarihinden itibaren ilk kez profesyonel müşteri ve/veya nitelikli yatırımcı olacaklar için geçerli olacak.

Yürürlük tarihinden önceki tutarlar kapsamında profesyonel müşteri ve/veya nitelikli yatırımcı unvanını kazanmış olanların statüleri korunacak.

Kurul, belirlenen esasları İlke Kararı’na bağlayarak, i-SPK.37.1 sayılı “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber”e “BB. Profesyonel Müşteriler ve Nitelikli Yatırımcılara İlişkin Hususlar” başlığıyla ekledi. Rehber’in güncel hali SPK’nın internet sitesinde yayımlanıyor.