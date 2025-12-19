Habertürk
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam SPK nitelikli yatırımcılar için 1 milyon liralık finansal varlık toplamını 10 milyon liraya yükseltti - İş-Yaşam Haberleri

        SPK nitelikli yatırımcılar için 1 milyon liralık finansal varlık toplamını 10 milyon liraya yükseltti

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yatırım kuruluşlarının talebe dayalı profesyonel müşteri kabulünde aranan eşikleri artırdı. Kurul'un 18.12.2025 tarihli kararına göre, profesyonel müşteri kabulü için gerekli finansal varlık toplamı 1 milyon TL'den 10 milyon TL'ye, işlem hacmi şartı ise 500 bin TL'den 5 milyon TL'ye yükseltildi

        Giriş: 19.12.2025 - 20:56 Güncelleme: 19.12.2025 - 20:56
        SPK nitelikli eşiği yükseltti
        SPK, tüzel kişilerin profesyonel müşteri sayılmasına ilişkin mevzuattaki parasal tutarları da paralel şekilde güncelledi. Kurul, çeşitli tebliğlerde profesyonel yatırımcı düzenlemelerine atıf yoluyla belirlenen nitelikli yatırımcı şartlarının da yeni tutarlara göre revize edildiğini bildirdi.

        İstisna: Gayrimenkul yatırım fonları (GYF) ve girişim sermayesi yatırım fonları (GSYF) katılma paylarının satılacağı nitelikli yatırımcılar için eski finansal tutarlar uygulanmaya devam edecek.

        Buna göre geçiş sürecinde;

        Artırılan tutarlar, kararın yayımı tarihinden itibaren ilk kez profesyonel müşteri ve/veya nitelikli yatırımcı olacaklar için geçerli olacak.

        Yürürlük tarihinden önceki tutarlar kapsamında profesyonel müşteri ve/veya nitelikli yatırımcı unvanını kazanmış olanların statüleri korunacak.

        Kurul, belirlenen esasları İlke Kararı’na bağlayarak, i-SPK.37.1 sayılı “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber”e “BB. Profesyonel Müşteriler ve Nitelikli Yatırımcılara İlişkin Hususlar” başlığıyla ekledi. Rehber’in güncel hali SPK’nın internet sitesinde yayımlanıyor.

