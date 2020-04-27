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Çinli otomobil üreticisi ABD'li firma ile ortaklığa gitti

2025 yılına kadar 21 yeni model tanıtmayı hedefleyen Çinli otomobil üreticisi Hongqi, ABD'li bir mühendislik firması ile spor otomobil geliştirmek üzere anlaşmaya vardığını bildirdi. Çin'in eski devlet başkanı Mao Zedong'un otomobilini üretmesi bilinen Hongqi ile Silk EV'nin birlikte geliştireceği spor otomobilin elektrikle çalışacağı belirtiliyor

Spor otomobil
Reuters

Çin'in eski devlet başkanı Mao Zedong'un otomobilini üretmesi bilinen Hongqi, ABD'li bir mühendislik firması ile spor otomobil geliştireceğini duyurdu.

Silk EV isimli ABD'li şirketin Hongqi'nin çatı kuruluşu FAW ile bu kapsamda ortak bir girişim kurduğu ve projenin maliyetinin 1.41 milyar doları bulacağı bildirildi.

Geliştirilecek spor otomobilin elektrikle çalışması beklenirken, diğer özellikleri şimdilik gizli tutuluyor.

FAW tarafından 1958 yılında kurulan Hongqi, 'kırmızı bayrak' anlamına geliyor. 1980'lerden beri düşüşe geçen markanın, bugünlerde yeni model geliştirerek yeniden atak yapmayı ve bu yıl satış adedini 200 binin üzerine çıkarmayı hedeflediği kaydediliyor.

Bu kapsamda, Çinli üreticinin 2025 yılına kadar 21 yeni model tanıtacağı açıklanıyor.

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