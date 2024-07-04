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        Haberler Spor Voleybol Spor spikeri Orhan Ayhan, Guinness Rekorlar Kitabına girdi - Futbol Haberleri

        Spor spikeri Orhan Ayhan, Guinness Rekorlar Kitabına girdi

        TRT'nin tecrübeli isimlerinden spor yorumcusu Orhan Ayhan, Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 19:17 Güncelleme: 04.07.2024 - 19:19
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        Orhan Ayhan, Guinness Rekorlar Kitabına girdi
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        Spor spikeri Orhan Ayhan, meslekteki 61 yılı aşkın kariyeri dolayısıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

        Organizasyondan yapılan açıklamada Ayhan'ın, 61 yıl 275 gün ile en uzun kariyere sahip erkek spor spikeri ünvanını elde ettiği belirtildi.

        Orhan Ayhan'ın bu ünvanla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandığı kaydedildi.

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