Fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Kamışlı, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın, Spor Toto 1. Lig kulüp temsilcileri ve beIN SPORTS yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Spor Toto 1. Lig müsabakaları 10, 11, 12 ve 13 Ağustos 2018 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak ve ligin ilk yarısı 23 Aralık 2018 tarihinde oynanacak maçlarla tamamlanacak. İkinci yarısı 18, 19, 20 ve 21 Ocak 2019 tarihlerinde başlayacak olan Spor Toto 1. Lig'de sezon 19 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek.

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İLK HAFTA PROGRAMI

Spor Toto 1. Lig'de ilk haftanın maç programı şöyle:

Denizlispor-Gazişehir Gaziantep

Gençlerbirliği-Hatayspor

Balıkesirspor Baltok-Altınordu

Kardemir Karabükspor-Adana Demirspor

Giresunspor-Eskişehirspor

Boluspor-Osmanlıspor

Adanaspor-Tetiş Yapı Elazığspor

Altay-Ümraniyespor

İstanbulspor-Afjet Afyonspor