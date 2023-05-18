Türkiye’nin üçüncü seviyedeki profesyonel ligi olan, TFF 2. Lig’in tamamlanmasına 1 hafta kaldı. Beyaz ve Kırmızı Grup olarak 2’ye ayrılan ligde şampiyonlar belli oldu. TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta Kocaelispor 37. hafta karşılaşmasında Kastamonuspor’u 2-1 yenerek Spor Toto 1. Lig’e yükseldi. Diğer tarafa Beyaz Grup’ta Çorum FK şampiyon olarak Spor Toto 1. Lig’e gitmeye hak kazandı. Son takımın ise play-off müsabakalarında belirleneceği TFF 2. Lig’de heyecan dorukta. İşte tüm detaylar…