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Spor Toto 1. Lige hangi takımlar yükseldi? İşte lige çıkan takımlar

Spor Toto 1. Lige yükselmeyi başaran takımlar belli oluyor. TFF 2. Lig’de şampiyon olan iki takım doğrudan Spor Toto 1. Lig’e yükseliyor. Yükselen 3. takım ise play-off müsabakalarında belli olacak. İki grupta 2,3,4,5 ve 6. sırada alan takımlar play-off müsabaklarına katılmaya hak kazanıyor. İşte TFF 2. Lig’de güncel durum…

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  • Spor Toto 1. Lige hangi takımlar yükseldi? İşte lige çıkan takımlar

    Türkiye’nin üçüncü seviyedeki profesyonel ligi olan, TFF 2. Lig’in tamamlanmasına 1 hafta kaldı. Beyaz ve Kırmızı Grup olarak 2’ye ayrılan ligde şampiyonlar belli oldu. TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta Kocaelispor 37. hafta karşılaşmasında Kastamonuspor’u 2-1 yenerek Spor Toto 1. Lig’e yükseldi. Diğer tarafa Beyaz Grup’ta Çorum FK şampiyon olarak Spor Toto 1. Lig’e gitmeye hak kazandı. Son takımın ise play-off müsabakalarında belirleneceği TFF 2. Lig’de heyecan dorukta. İşte tüm detaylar…
  • Spor Toto 1. Lige hangi takımlar yükseldi? İşte lige çıkan takımlar

    SPOR TOTO 1. LİGE HANGİ TAKIMLAR YÜKSELDİ?

    TFF 1. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Çorum FK, 56 yıl sonra şampiyon olarak Spor Toto 1. Lig’e yükseldi.  
  • Spor Toto 1. Lige hangi takımlar yükseldi? İşte lige çıkan takımlar

    Diğer tarafta Kırmızı Grup’ta Körfez ekibi Kocaelispor ise 1 yıl aradan sonra yeniden Spor Toto 1. Lig’e katılmaya hak kazandı.
  • Spor Toto 1. Lige hangi takımlar yükseldi? İşte lige çıkan takımlar

    BEYAZ GRUPTA PLAY-OFF MÜCADELESİ BELLİ OLDU

    1. Çorum FK

    2. Şanlıurfaspor

    3. Amed Sportif

    4. Esenler Erokspor

    5. Ankaraspor

    6. 24Erzincanspor
  • Spor Toto 1. Lige hangi takımlar yükseldi? İşte lige çıkan takımlar

    KIRMIZI GRUPTA PLAY-OFF HEYECANI

    1. Kocaelispor

    2. Bucaspor 1928

    3. İskenderunspor A.Ş.

    4. 1461 Trabzon FK

    5. Van Spor FK

    6. sırada yer alan Ankara Demirspor’la arasında 3 puan bulunan Karacabey Belediye Spor play-off için son haftaya kaldı. Son hafta Ankara Demirspor Kırmızı Grup şampiyonu Kocaelispor’u konuk edecek.

    Diğer tarafta 65 puanda olan Karacabey Belediye Spor-Sarıyer’ı konuk edecek.
  • Spor Toto 1. Lige hangi takımlar yükseldi? İşte lige çıkan takımlar

    PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ NASIL OLACAK?

    TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta normal sezonu ikinci sırada tamamlamayı garantileyen Şanlıurfaspor, Kırmızı Grup’ta ise Bucaspor 1928 statü gereği Play-Off'un ilk 2 turunda maç oynamadan doğrudan yarı finale kalma hakkı kazandı.

    Play-off 1. turunda normal sezonu 3. tamamlayan takım ve 6. takım, 4. bitiren takım ile 5. tamamlayan takım eşleşecek. 1. Tur karşılaşmaları tek maçlı eleme sistemine göre oynanıp, maçlar 3. ve 4. takımların sahalarında yapılacak. Play-Off'un 2. ve 3. tur maçları ise çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak.

    Beyaz ve Kırmızı Grup birincileri arasında oynanacak final maçını kazanan takım TFF 1. Lig’e çıkacak.
  • Spor Toto 1. Lige hangi takımlar yükseldi? İşte lige çıkan takımlar

    PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ NE ZAMAN?

    Play-Off maçlarının takvimi 20 Mayıs Cumartesi günü oynanacak son hafta karşılaşmalarından sonra TFF tarafından açıklanacak.
  • Spor Toto 1. Lige hangi takımlar yükseldi? İşte lige çıkan takımlar

    TFF 2. LİG PLAY-OFF MAÇLARI HANGİ KANALDA?

    Play-off karşılaşmalarının nereden yayınlanacağıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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