2018 -2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu, bugün oynanan karşılaşmalarla birlikte sona erdi. Sezonu 69 puanla zirvede tamamlayan Galatasaray, lig tarihindeki 22. şampiyonluğuna ulaştı. Bursaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Akhisarspor ise Spor Toto 1. Lig'e düşen takımlar oldu.

Puan durumu tablosunda 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonunun şampiyonu Galatasaray oldu. Düzenlenen törenle kupasını aldı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'ndan gerçekleşen törende Sarı-Kırmızılı takıma 22. şampiyonluk kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hüsnü Güreli ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik verdi.

Teknik heyet ile futbolculara madalyalarını Başkan Hüsnü Güreli ile birlikte Başkanvekili Ali Dürüst, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Genel Sekreter Kadir Kardaş ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik takdim etti.

Törende Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Sarı-Kırmızılı yöneticiler de yer aldı.

SÜPER LİG SON MAÇ SONUÇLARI

24.05.2019 18:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 1 - 1 AYTEMİZ ALANYASPOR

24.05.2019 21:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. 3 - 2 KASIMPAŞA A.Ş.

24.05.2019 21:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR 4 - 3 GALATASARAY A.Ş.

24.05.2019 21:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 2 - 3 TRABZONSPOR A.Ş.

25.05.2019 19:00 ATİKER KONYASPOR 0 - 0 AKHİSARSPOR

26.05.2019 19:00 GÖZTEPE A.Ş. 2 - 1 MKE ANKARAGÜCÜ

26.05.2019 19:00 FENERBAHÇE A.Ş. 3 - 1 ANTALYASPOR A.Ş.

26.05.2019 19:00 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 0 - 2 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

26.05.2019 19:00 EVKUR YENİ MALATYASPOR 1 - 2 BURSASPOR

SÜPER LİG PUAN DURUMU