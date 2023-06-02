Süper Lig’de son 2 haftaya girildi. Galatasaray’ın 23. Şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından gözler küme hattına çevrildi. Spor Toto Süper Lig’de kader maçları için nefesler tutuldu. Küme düşme riski olan Antalyaspor ve İstanbulspor bu haftayı bay geçecek. Peki, hangi takım küme düşme hattında, kimin maçı var? İşte Süper Lig’de bu hafta oynanacak kritik maçlar…