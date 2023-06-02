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Spor Toto Süper Lig’de haftasonu hangi maçlar var?

Spor Toto Süper Lig’de şampiyon belli olsa da küme düşme hattında büyük çekişme hala devam ediyor. Kritik maçlara sahne olacak 37. hafta mücadeleleri karşılaşmalarının neredeyse tamamı aynı saatte başlayacak. Peki, bu haftasonu kimin maçı var, ne zaman oynanacak? İşte detaylar…

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  • Spor Toto Süper Lig’de haftasonu hangi maçlar var?

    Süper Lig’de son 2 haftaya girildi. Galatasaray’ın 23. Şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından gözler küme hattına çevrildi. Spor Toto Süper Lig’de kader maçları için nefesler tutuldu. Küme düşme riski olan Antalyaspor ve İstanbulspor bu haftayı bay geçecek. Peki, hangi takım küme düşme hattında, kimin maçı var? İşte Süper Lig’de bu hafta oynanacak kritik maçlar…
  • Spor Toto Süper Lig’de haftasonu hangi maçlar var?

    HAFTASONU SÜPER LİG’DE HANGİ MAÇLAR VAR?

    Süper Lig’de 37. hafta açılış karşılaşmaları 3 Haziran Cumartesi günü oynanacak.

    Antalyaspor ve İstanbulspor bu hafta maç oynamayacak.
  • Spor Toto Süper Lig’de haftasonu hangi maçlar var?

    16.00 Konyaspor Fatih Karagümrük - Yasin Kol

    19.00 Ümraniyespor Giresunspor - Zorbay Küçük

    19.00 Trabzonspor Alanyaspor - Yaşar Kemal Uğurlu
  • Spor Toto Süper Lig’de haftasonu hangi maçlar var?

    19.00 Kasımpaşa Beşiktaş - Volkan Bayarslan

    19.00 Adana Demirspor Başakşehir FK - Erkan Özdamar

    19.00 Kayserispor MKE Ankaragücü - Cihan Aydın
  • Spor Toto Süper Lig’de haftasonu hangi maçlar var?

    4 Haziran Pazar günü;

    19.00 Galatasaray Fenerbahçe - Abdülkadir Bitigen

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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