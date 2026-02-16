Spor yazarları Beşiktaş'ın Başakşehir galibiyetini değerlendirdi!

"O GOLÜ HAZMEDEMEDİLER"

Turgay Demir: "Beşiktaş'ın ara transferde aldığı oyuncuları görünce, "Sergen Yalçın beraberlik takımı kuruyor" diye düşünmüştüm. Dün Başakşehir maçı öncesi hocanın, "Kontrollü oynayacağız" açıklamasını dinleyince artık kesinlikle eminim; "beraberlik yeter" diyor... Kesinlikle hiçbir Beşiktaşlının kabul edebileceği bir şey değil bu!.. Başakşehir homojen bir takım, sahanın her yerini dengeli kullanmaya çalışıyorlar. Attıkları iki golün dışında en az dört tane de Ersin'in kurtardığı var… Beşiktaş da attığı üç gol dışında bir o kadar da kaçırdı. Yani iki takım adına da çok kontrollü bir maç değildi. Ya da şöyle diyelim maç ikinci yarıda Sergen hocanın kontrolünden çıkmış olmalı!.. Çünkü takım son dakikalarda yediği golü hazmedemedi, pes etmedi… Siyah-Beyazlı oyuncular, adeta "Beraberlik bize yetmez" dercesine rakip kaleye yüklendiler ve harika paslaşmalar sonrasında genç Mustafa işi bitirdi." [Fotomaç]