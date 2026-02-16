Spor yazarları Beşiktaş'ın Başakşehir galibiyetini değerlendirdi!
Spor yazarları, Beşiktaş'ın deplasmanda Başakşehir'i 3-2 mağlup ettiği maçı köşelerinde değerlendirdi. İşte yazarların yorumları...
"BU SADECE 3 PUAN DEĞİL"
Murat Özbostan: "Bu sadece 3 puan değil, kriz anında geri dönüş, yenilmezlik serisinin devamı, deplasman galibiyeti ve Avrupa yolunda büyük adım anlamına geliyor aslında. Beşiktaş taraftarı için de "Kazanmayı unuttuğumuz" dönemde gelen destansı bir zafer… Bir moral deposu ve "Biz de artık buradayız" mesajı! İşte maçı böyle özetleyebiliriz." [Sabah]
"O GOLÜ HAZMEDEMEDİLER"
Turgay Demir: "Beşiktaş'ın ara transferde aldığı oyuncuları görünce, "Sergen Yalçın beraberlik takımı kuruyor" diye düşünmüştüm. Dün Başakşehir maçı öncesi hocanın, "Kontrollü oynayacağız" açıklamasını dinleyince artık kesinlikle eminim; "beraberlik yeter" diyor... Kesinlikle hiçbir Beşiktaşlının kabul edebileceği bir şey değil bu!.. Başakşehir homojen bir takım, sahanın her yerini dengeli kullanmaya çalışıyorlar. Attıkları iki golün dışında en az dört tane de Ersin'in kurtardığı var… Beşiktaş da attığı üç gol dışında bir o kadar da kaçırdı. Yani iki takım adına da çok kontrollü bir maç değildi. Ya da şöyle diyelim maç ikinci yarıda Sergen hocanın kontrolünden çıkmış olmalı!.. Çünkü takım son dakikalarda yediği golü hazmedemedi, pes etmedi… Siyah-Beyazlı oyuncular, adeta "Beraberlik bize yetmez" dercesine rakip kaleye yüklendiler ve harika paslaşmalar sonrasında genç Mustafa işi bitirdi." [Fotomaç]
"BEŞİKTAŞ UMUT VERDİ"
İbrahim Yıldız: Kazanmak ve alınan 3 puan çok önemli. Moraller yükseldi. Taraftar mutlu ve gelecek için umutlu. Sergen Yalçın, mutlak yeni bir oyun planı düşünüyor. Başakşehir maçında bunun örneklerini gördük. Kenarları kullanmak istiyor. Uzun toplarla rakip savunmanın arkasına sarkma niyeti var. Zaman zaman bunu iyi yaptılar. Cerny yorulana dek görevini bu anlamda yerine getirdi. Kaptan Orkun ilk yarı kötü oynadı. Ancak son bölümde takımını galibiyete taşıyan performans gösterdi. Kaleci Ersin taraftarın sürekli protesto ettiği bir kaleci. Bunun yanlış olduğunu sürekli söylüyoruz. Başakşehir galibiyetinde önemli rol oynadığını gördük. En az 3 net gol olabilecek pozisyona izin vermedi. Taraftar Ersin’e sahip çıkmalı. Eldeki, en iyi ve tek kaleci… (Habertürk)
"BU GALİBİYET ÖNEMLİ"
Ömer Üründül: "Beşiktaş'ın dün geceki galibiyeti çok iyi oynamasa da önemli. Çünkü zor bir rakibe karşı oynadılar. Yeni transferlerin hepsi görev aldı. Böyle bir tabloda maç içinde kale önü tehlikeleri yaşasa da kazanmak hiç kolay değildi. Oh, birinci sınıf bir santrfor değil ama faydalı. 1 gol attı, 2'inci golün de asistini yaptı. Olaitan mücadeleci, oyundan düşmüyor. Uzun taç atışları da bir silah. Bana göre 2-3 hafta içinde Murillo'dan önemli katkılar alınır." [Sabah]
"UMARIM GÜZEL GÜNLERİN BAŞLANGICI OLUR"
Ercan Taner: Son dakikalarda iyice geriye yaslanmanın ve hava toplarını iyi karşılamamanın bir bedeli olacaktı mutlaka. Faturayı Bertuğ kesmişti. "Maç berabere bitti" derken; Cengiz ve Rashica organizasyonunda golü Rashica hazırladı, genç Mustafa attı. Umarım bu galibiyet güzel günlerin başlangıcı olur Beşiktaş adına." [Sözcü]
"BEŞİKTAŞ İÇİN ÇOK DEĞERLİYDİ"
Sinan Vardar: "Maçın sonlarında Mustafa Hekimoğlu, çok çalışmasının mükâfatını alarak klas bir gole imza attı ve takımına üç puanı getirdi. Özkaynak düzeninden çıkan Ersin'in takımı ayakta tutması, yine özkaynaktan yetişen Mustafa Hekimoğlu'nun da skora imza atması Beşiktaş için çok ama çok değerliydi. Beşiktaş belki futbol olarak tatmin etmedi ama dünkü galibiyetle derin bir "Oh" çekti. Mehmet Türkmen'in belki her kararı doğru değildi; ancak oyunu gereksiz düdüklerle durdurmadı." [Fotomaç]
"BEŞİKTAŞ ATMAKTA SORUN YAŞAMIYOR AMA..."
Fatih Doğan: "Beşiktaş atmakta sorun yaşamıyor ama şu anda öyle hatalar yapıp öyle basit goller yiyor ki Avrupa'ya gitse bile başarılı olur mu o da sıkıntılı görünüyor. Beşiktaş'ın değiştirmesi gereken ilk şey savunma hattındaki zafiyetler. Aynı şeyi Başakşehir için de söylemek lazım. Kabul edelim, açık oynadılar, oyunu çirkinleştirmediler ve geride boşluklar verdiler. Ama Opoku'nun golde yaptığı hata bu tür defansif boşluklar veren bir takımın da Beşiktaş gibi Avrupa yolculuğunun sıkıntılı geçeceğinin göstergesi." [Sabah]