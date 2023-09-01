Spor yazarları Fenerbahçe 'nin Twente galibiyetini değerlendirdi

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''ANADOLU TAKIMLARI ÖRNEK ALSIN'' Mehmet Ali Sabuncu: ''Sonuçta ev sahibi ekibin inançlı maça başlaması dikkat çekse de Fenerbahçe aldığı sonuçla Konferans Ligi’nde gruplara kaldı. Becao müthişti, İsmail’i beğenmedim. Bir iyi, bir kötü olmaz... Hep iyi olmalı. King’in penaltı sürecinde ok gibi topu alıp ilerlemesi müthişti. Sonuçta istenilen alındı. Aynen böyle devam. Bizim Anadolu takımlarının biraz Twente Kulübü’nü kendilerine örnek alması lazım. Maç kaybedilse de taraftar coşkusu ve oyun içindeki disiplin bozulmuyor. Bizde olsa 60’ta tribünler boşalırdı. İşte taraftar böyle olur.'' (Fanatik)

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''BİR GALİBİYETTEN DAHA FAZLASI'' Engin Verel: ''King'in Usain Bolt gibi sprintiyle gelen penaltı ve Dzeko'nun usta işi vuruşunu gördük. Öne geçtikten sonra da Fenerbahçe'nin planları tıkır tıkır işledi. Fenerbahçe dün gece sadece bir maç kazanmadı. Avrupa'da nasıl oynanacağını gösteren güzel bir örnek ortaya koyarken, rakiplerine de kolay lokma olmayacağını gösterdi. Son sözüm Becao'ya. Her zaman doğru yerdeydi ve harika bir savunma performansı gösterdi. Takımın son 4 maçta sadece 1 gol yemesi, savunmada da işlerin iyiye gittiğini gösteriyor.'' (Akşam)