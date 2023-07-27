Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Spor yazarları Fenerbahçe-Zimbru maçını değerlendirdi - Fenerbahçe Haberleri

Spor yazarları Fenerbahçe-Zimbru maçını değerlendirdi Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında ağırladığı Zimbru'yu 5-0 mağlup ederek tur kapısını araladı. Yeni transferlerin şov yaptığı sarı-lacivertliler, futboluyla taraftarına keyif verdi. Spor yazarları da Fenerbahçe'nin farklı galibiyetini ve ortaya koyduğu performansı değerlendirdi. Habertürk Giriş: 27.07.2023 - 09:31 Güncelleme: 27.07.2023 - 09:32 facebook

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UĞUR MELEKE (HÜRRİYET): Tadic’e ayrı bir parantez açmak lazım. Ajax’tan 100+ gol ve 100+ asistle gelmiş ikonik bir oyuncunun, Fenerbahçe’yle siftahı bu kadar istekli yapması önemli. Sadece şu not sanırım Tadic’i özetleyebilir: İlk 10 dakikada oyunu hızlandırmak için biri soldan, biri sağdan iki taç kullandı Sırp futbolcu! İştahlı oyununu da asist ve şut pası katkılarıyla sürdürdü zaten.

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GÜRCAN BİLGİÇ (SABAH): Gözler yeni kahramanlarda ama maçın mimarı aslında Ferdi'ydi. İlk üç golde top hep onun ayağına değdi. Attığı gol ise; "anlatılmaz, yaşanır"... Evet rakip zayıf. Ama her maçı zor yapan huyu vardır Fenerbahçe taraftarının. Kadıköy'ün rüzgarlarında sabırsızlık yönü var. Tadic'i gördükten sonra rahatladılar... Baktılar oyuncular nefes aldırmıyor karşı tarafa keyifleri yerine geldi. İlk golle birlikte her şeyin değişeceğinin farkındaydılar ve oyuncular da buna cevap verdiler.