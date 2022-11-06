Spor yazarları Galatasaray'ın derbi performansını yorumladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Spor yazarları Galatasaray'ın derbi performansını yorumladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini atan Mauro Icardi, Süper Lig'de bu sezon gol sayısını üçe çıkardı. Spor yazarları Galatasaray'ın derbideki performansını değerlendirdi

ABONE OL
  • Spor yazarları Galatasaray'ın derbi performansını yorumladı: Icardi 3 kez topla buluştu, 2 gol attı! Daha fazla buluşursa... - GS haberleri

    UĞUR MELEKE: Gol... Beşiktaş Galatasaray’dan daha az topla oynayarak, daha az şut atarak, daha düşük gol beklentisi yaratarak rakip ağları 11 kez fazla sarsmıştı. Galatasaray’ın sorunu netti: Verimlilik. Topu üç direk arasına dürtememek. Gol... Dün Galatasaray, ligdeki ilk 11 maçının büyük çoğunluğunda olduğu gibi topla daha fazla oynadı, daha fazla şut attı, daha fazla gol beklentisi yarattı. 
  • Spor yazarları Galatasaray'ın derbi performansını yorumladı: Icardi 3 kez topla buluştu, 2 gol attı! Daha fazla buluşursa... - GS haberleri

    Ama bu kez o 11 maçtan farklı bir faktör vardı sahada. O faktörün adı da formda bir İcardi idi. İki harika gol attı. Bir kez de direğe takıldı. Ve takımının sezonun genelinde gösterdiği olumlu çabayı anlamlı hale getirdi Arjantinli. Tabii ki Galatasaray için sezonun kırılma maçı sayılabilecek bu önemli galibiyetin kazanılmasında İcardi’ye doğru yardımı yapan Mertens, Oliveira ve Barış’ın performanslarının da altını çizmek gerek.
  • Spor yazarları Galatasaray'ın derbi performansını yorumladı: Icardi 3 kez topla buluştu, 2 gol attı! Daha fazla buluşursa... - GS haberleri

    ALİ ECE: Mertens, Rachica ve Boey takımın en iyileriydi. Icardi attığı iki klas golle derbiye damga vurdu: Barış Alper’in asistindeki vuruşu tam ceza alanı içi tilki golcü kalitesinde. İkinci golündeki yere çarptırarak yaptığı kafa vuruşu da çok klastı. İşin aslı Icardi zaten harika bir son vuruşçuydu, asıl rakibi stoperlerden çok Wanda hanımla olan sorunlu birlikteliğiydi.
  • Spor yazarları Galatasaray'ın derbi performansını yorumladı: Icardi 3 kez topla buluştu, 2 gol attı! Daha fazla buluşursa... - GS haberleri

    Bu sorundan kurtulup kafasını daha fazla futbola verince derbide form geçici klas kalıcıdır sözünün evrensel doğruluğunu bir kez daha kanıtladı. Galatasaray’ın kadro kalitesi zaten tartışılmaz, Okan Buruk hoca bu kez elindeki kozları doğru süreler ve mevkilerde kullandı.
  • Spor yazarları Galatasaray'ın derbi performansını yorumladı: Icardi 3 kez topla buluştu, 2 gol attı! Daha fazla buluşursa... - GS haberleri

    ŞANSAL BÜYÜKA: Bu kadar etkili Galatasaray’da şaşırdığım şu oldu; İcardi üç topla buluştu, iki gol attı, bir vuruşu direkte patladı… O zaman İcardi ile topun daha fazla buluşması, daha fazla harman olması gerekmiyor mu?
  • Spor yazarları Galatasaray'ın derbi performansını yorumladı: Icardi 3 kez topla buluştu, 2 gol attı! Daha fazla buluşursa... - GS haberleri

    Bu arada; Barış’ın formayı kapması Kerem‘e yaramış… Oyuna girdikten sonra öne oyunu, çabuk oyunu, takım oyunu ve direkte patlayan vuruşu bize izlemeye doyamadığımız Kerem ‘den ilk işaretleri verdi...
  • Spor yazarları Galatasaray'ın derbi performansını yorumladı: Icardi 3 kez topla buluştu, 2 gol attı! Daha fazla buluşursa... - GS haberleri

    Direkten dönen iki Galatasaray şutu, farklı yenilgiyi önlemesi adına Beşiktaş’ın şansıydı…

    Galatasaray’da maç boyu kötü oynayan yoktu… Mertens ile İcardi, Galatasaray’a gelmişlerdi ama henüz kalitelerini, kariyerlerini getirmemişlerdi… Mertens ile İcardi, Beşiktaş maçıyla birlikte kalitelerini, kariyerlerini Galatasaray’a ve Türkiye'ye getirdiler… Bakmayın ara - sıra kriterlerin şaşırdığına… Genellikle kalite her zaman kazanır ...
  • Spor yazarları Galatasaray'ın derbi performansını yorumladı: Icardi 3 kez topla buluştu, 2 gol attı! Daha fazla buluşursa... - GS haberleri

    İBRAHİM YILDIZ: Galatasaray adına çok kritik bir maçtı. Alınan galibiyetle şampiyonluk yarışında olduğunu kanıtladı.Daha istekli olan, organizasyonu iyi yapan, çok pozisyona giren Sarı-Kırmızılı takım, daha farklı kazanabilirdi. Baskı kurdular, tempoyu yükselttiler. Fizik olarak daha üstündüler.

     
  • Spor yazarları Galatasaray'ın derbi performansını yorumladı: Icardi 3 kez topla buluştu, 2 gol attı! Daha fazla buluşursa... - GS haberleri

    Maçın en önemli ismi şüphesiz Icardi’ydi. Dünya yıldızı oyuncu iki gol attı. Birinci goldeki vuruşu tam anlamıyla harikaydı. Attığı goller dışında, arkadaşlarına paslar attı. Rakip savunmayı çok zorladı. Her an golle buluşabilecek bir görüntü verdi. Geldiği günden bu yana en iyi maçını oynadı.
  • Spor yazarları Galatasaray'ın derbi performansını yorumladı: Icardi 3 kez topla buluştu, 2 gol attı! Daha fazla buluşursa... - GS haberleri

    Galatasaray takım olarak yüksek performans gösterdi. Ancak, Mertens ile Torreira’nın da hakkını teslim etmek gerekir. Takımın enerji kaynağı gibiydiler. Forvete çok yardımcı oldular. Okan Buruk, takımını iyi hazırlamış. Yıldızlarını takım oyunu içine almış. Kazanmayı ortak bilinç olarak içselleştirmişler. Özgüvenleri yüksekti. Rakiplerine alan bırakmadılar. Taraftarın desteği ile hırslı bir oyun çıkardılar. Şans yanlarında olsa tarihi bir skor alabilirlerdi.
  • Spor yazarları Galatasaray'ın derbi performansını yorumladı: Icardi 3 kez topla buluştu, 2 gol attı! Daha fazla buluşursa... - GS haberleri

    SERDAR ALİ ÇELİKLER: Josef-Gedson ve Salih 3'lüsü ile Torreira - Oliviera ikilisi zayıf kalır değil mi? Baştan görünüş buydu. Ama ya orta sahada, merkezde topla uğraşmaz topu hızlıca ve uzun toplarla hızlı kanat oyuncularınıza atarsanız ne olur? İşte o zaman orta 3'lü fazla bile olur. Barış Alper, Rossier'i; Rashica, Umut ve sonra orada oynayan Tayfur'u per perişan ettiler. Okan Buruk'un bu zekice planını Şenol Güneş uyanıp çözemedi. İlk yarıda hatta 25 dakikada 5 korner 1 gol, 1 de pozisyon bulan bir takımdı Galatasaray.
  • Spor yazarları Galatasaray'ın derbi performansını yorumladı: Icardi 3 kez topla buluştu, 2 gol attı! Daha fazla buluşursa... - GS haberleri

    Özetle Okan Buruk, "Yemişim orta merkezle uğraşmayı, direkt oyunla rakip kaleye akalım" dedi ve ters toplarla beklerin arkasına hızlı adamlarını kaçırdı. Oyun ölmek üzereyken Icardi bir gol daha atınca momentum tamamen Galatasaray'a geçti. 5-1'e gidebilecek pozisyonlar geldi. 2 kez üst direk engel oldu. Bir kez de Rashica. Galatasaray 2-1 kazandı ama maçın hakkı net olarak 4-1; 5-1'di. 
  • Spor yazarları Galatasaray'ın derbi performansını yorumladı: Icardi 3 kez topla buluştu, 2 gol attı! Daha fazla buluşursa... - GS haberleri

    Icardi 1. sınıf golcü. Bu zaten bilinen bir durum. Ona yeterince top getiremiyorlardı. Bu maçta getirdiler 3 kez. 2'si içeride biri direkte kaldı. Bu maçta her kenar oyuncusu Okan Hoca'nın taktiğini iyi uygulayarak alkışları hak ettiler. Oliviera da belki de ilk defa bu kadar etkili ve süregelen devamlılık ile oynadı. Çok beğendim. 
  • Spor yazarları Galatasaray'ın derbi performansını yorumladı: Icardi 3 kez topla buluştu, 2 gol attı! Daha fazla buluşursa... - GS haberleri

    BÜLENT TİMURLENK: Okan Buruk'un derbiye, Emre Taşdemir'in önünde Barış Alper'le başlamasının Galatasaray kadrosu içinde bir karşılığı olduğuna inanmıyorum. Okan Buruk'un takımı topu mümkün olduğu kadar kanatlara taşıyacak, Güneş'in takımı ise merkezde Gedson ve Salihin dribblingleri ile geçiş oyununu kovalayacaktı. 
  • Spor yazarları Galatasaray'ın derbi performansını yorumladı: Icardi 3 kez topla buluştu, 2 gol attı! Daha fazla buluşursa... - GS haberleri

    Serie A da iki kez gol kralı olmuş İcardi bu ligin üstünde bir oyuncu. Golde vole öncesi bekleyişi ustalığının eseri olduğu kadar, Galatasaray'ın 9 numarasına gol vuruşunda fotoğraf çektiren Beşiktaş savunmasının da zafiyeti. Boy avantajıyla Beşiktaş'ın bir kafa golüne ya da bir kafanın getireceği asistle tabelayı değiştireceği maç öncesinin tahminleri arasındaydı. 
  • Spor yazarları Galatasaray'ın derbi performansını yorumladı: Icardi 3 kez topla buluştu, 2 gol attı! Daha fazla buluşursa... - GS haberleri

    Galatasaray, tabelanın fişini çekecek 3. golü bulamayınca elbette ki son dakikalar tansiyon yükseldi. Dünya Kupası öncesi Galatasaray bu derbiyi ve Başakşehir maçını kazanmak zorundaydı. 1 olmadan 2 olmuyor. Güneş ise Dünya Kupası arasını yaz başı hazırlık kampı gibi kullanacak, mutlaka takviye isteyecektir. Derbileri ustalar kazandırır. Mauro İcardi gibi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.