        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Spor yazarlarından Beşiktaş-Kasımpaşa maçı yorumu

        Spor yazarlarından Beşiktaş-Kasımpaşa maçı yorumu

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yla 0-0 berabere kaldı. Spor yazarları, ligde oynadığı son iki maçta yüzü gülmeyen ve haftayı 56 puanla 4. sırada tamamlayan Beşiktaş'ın Kasımpaşa karşılaşmasındaki performansını değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Nisan 2026 - 10:00 Güncelleme:
        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında ağırladığı Kasımpaşa'yla 0-0 berabere kalan Beşiktaş, haftayı 56 puanla 4. sırada kapattı. Spor yazarları, ligdeki galibiyet hasreti iki maça çıkan Siyah Beyazlılar'ın oyununu değerlendirdi.

        Sinan Vardar (Fotomaç):

        "Geçen sefer de yazmıştım; Jota iyi bir performans sergilerken neden kesiliyor, neden oyuna alınmıyor anlamış değilim. Beşiktaş oyunu tamamen Karagümrük'ün yarı sahasına yıktı ama çok fazla etkili olabileceği bir pozisyon üretemiyor. Topu bir sağdan bir sola, bir soldan bir sağa çeviriyor. Takım, hücum organizasyonları anlamında çok zayıf. Bugün izlediğimiz Beşiktaş bu açıdan yetersizdi. Sergen Yalçın bu konuda dokunuş yapamadı. Lige veda etmeye hazırlanan Karagümrük karşısında Beşiktaş sahadan bir puanla ayrıldı. Ortaya konan oyun Beşiktaş'a yakışmadı."

        Fatih Doğan (Sabah):

        "Bir anda Konferans Ligi'nin soğukluğunu ensenizde hissedebilirsiniz. Çünkü kupanın garantisi yok. Karagümrük'ü yenemeyen bir takımın Konyaspor'u hatta Trabzonspor'u yenebileceğinin garantisi yok. Beşiktaş üretmiş olabilir, baskı kurmuş olabilir ama tabelaya yansımayan hiçbir üstünlüğün değeri yok. Zirve yarışında iki puan bırakmak, hele ki alt sıralardaki bir takıma karşı, doğrudan rakiplerine davetiye çıkarmaktır. Özetle: Direkler konuşulur ama yarışta belirleyici olan puan cetvelidir. Başakşehir gelirken, Beşiktaş'ın yerinde sayma lüksü yok."

        Kartal Yiğit (Takvim):

        "Bu tür sonuçlar normal sayılabilir futbolda çünkü aylar öncesinden havluyu atmışsın sadece formalite oynuyorsun ama ligin dibine demir atmış bir takıma karşı kendi sahanda silik oynayıp puan verirsen bu çok da hoş karşılanmaz. Kupa iddian olabilir ama her ne kadar zor bir ihtimal olarak da gözükse arkandan formda Başakşehir geliyor.

        Kalan 3 maç ta şu an fark 5 oldu. Bu kapanmayacak bir tablo değil. Bir anda 5.'lik gelirse bunun izahı olamaz! Beşiktaş adına bence gecenin en olumlu yanı ilk kez gördüğümüz kaleci Vasquez'in performansı idi."

        Halfeti Belediyesi'nde 29 tutuklama
        Halfeti Belediyesi'nde 29 tutuklama
        İddia: İran'ın teklifine Trump'tan ret
        Davet ettiği misafiri demir çubukla öldürdü!
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Yer yer sağanak var... Bugün hava nasıl olacak?
        Eşi, 4'üncü çocuğa hamileydi... Kardeş katili!
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Z kuşağı kullanıyor ama güvenmiyor
        Yalıya metreler kala karaya oturdu!
        F.Bahçe'de Tedesco dönemi sona erdi!
        100 bin konutun sahibi belli oldu
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor!
        Hızla kazanılan servet
        'Çocuk' sorularına yanıt
        Bugün hâlâ yaşattığımız 12 Türk geleneği
        Galatasaray, Buruk yönetiminde "Tarih yazıyor"!
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        İnsanlık nereye koşuyor?