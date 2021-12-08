Bu fotoğrafa bakınca iş neden bu noktaya geldi diye soruyoruz. Gelinen nokta yalnızca Şampiyonlar Ligi ile sınırlı olsa bir küçük teselli bulabiliriz. Ama bu durum facia şeklinde Süper Lig'i de etkiledi. Buradaki kabullenilmişlik lige de yansıdı ki, işin bu tarafını kabul etmek mümkün değil. Bir reaksiyon olur mu, bir geri dönüş ateşi yakılır mı diye bekleyenler her maç sonrası biraz daha büyüyen hayal kırıklıkları yaşamaya devam ediyor.