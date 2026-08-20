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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım 12 Dev Adam HT Spor'da sahne alıyor!

        12 Dev Adam HT Spor'da sahne alıyor!

        Dünya Kupası elemelerine hazırlanan A Milli Basketbol Takımımız, DBB Süper Kupa'da sahne alıyor, heyecan HT Spor ekranlarında yaşanıyor... 12 Dev Adam, Süper Kupa'nın ilk maçında yarın saat 18.45'te Hırvatistan ile karşılaşacak. Heyecan dolu mücadele HT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 18:20 Güncelleme:
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        12 Dev Adam HT Spor'da sahne alıyor!

        A Milli Erkek Basketbol Takımı, Almanya'da düzenlenecek Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa'da yarın Hırvatistan ile karşılaşacak.

        Ay-yıldızlı takımın Hamburg'daki Barclays Arena'da oynayacağı müsabaka TSİ 18.45'te başlayacak. Karşılaşma HT Spor'dan canlı yayınlanacak.

        Turnuvanın diğer maçında TSİ 21.30'da Almanya ile Çekya karşı karşıya gelecek.

        FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur J Grubu'nda mücadele edecek ve bu kapsamda Almanya'daki özel turnuvaya katılan millilerin organizasyondaki maç programı TSİ şu şekilde:

        Yarın:

        18.45 Türkiye-Hırvatistan

        21.30 Almanya-Çekya

        Organizasyonda ilk günün galipleri, 22 Ağustos Cumartesi günü ise kupayı kazanmak için finalde mücadele edecek. Kaybeden takımlar ise üçüncülük maçına çıkacak.

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        #12 Dev Adam
        #Basketbol
        #ht spor
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