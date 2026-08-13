Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol 12 Dev Adam'ın Litvanya ve İzlanda maçlarının aday kadrosu açıklandı!

        12 Dev Adam'ın Litvanya ve İzlanda maçlarının aday kadrosu açıklandı!

        FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri 2. Tur J Grubu'nda Litvanya ve İzlanda ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 17 kişilik aday kadrosu belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 11:58 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        12 Dev Adam'ın aday kadrosu belli oldu!

        FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Litvanya ve İzlanda maçlarının aday kadrosu belli oldu.

        Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre milliler, Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur J Grubu ilk maçında 28 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Litvanya ile karşılaşacak.

        Ay-yıldızlı takım, pencerenin diğer maçında ise 31 Ağustos Pazartesi günü TSİ 22.30'da Laugardalshöll Arena'da İzlanda'ya konuk olacak.

        Genç oyuncular Ömer Kutluay ile Darius Karutasu, ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.

        A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:

        Darius Karutasu, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz (Anadolu Efes), Kenan Sipahi, Malachi Emmanuel Flynn (Bahçeşehir Koleji), Berk İbrahim Uğurlu, Furkan Korkmaz, James Metecan Birsen (Beşiktaş), Onuralp Bitim, Sertaç Şanlı (Fenerbahçe), Şehmus Hazer (Galatasaray MCT Technic), Yiğitcan Saybir (TOFAŞ), Yiğit Arslan (Trabzonspor), Cedi Osman (PAOK), Adem Bona (Philadelphia 76ers), Ömer Faruk Yurtseven, Ömer Kutluay (Real Madrid)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB'den Terörsüz Türkiye açıklaması
        MSB'den Terörsüz Türkiye açıklaması
        TCMB enflasyon tahminini revize etti
        TCMB enflasyon tahminini revize etti
        Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı
        Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı
        NBA'de dev anlaşma: LA Lakers rekor fiyata satılıyor
        NBA'de dev anlaşma: LA Lakers rekor fiyata satılıyor
        ABD'den "Küba'da her seçenek masada" mesajı
        ABD'den "Küba'da her seçenek masada" mesajı
        Okan Buruk'tan kadro kararı!
        Okan Buruk'tan kadro kararı!
        Böcek ilacı faciasında acılı baba konuştu
        Böcek ilacı faciasında acılı baba konuştu
        Fenerbahçe'nin deplasman açılışları kabusu!
        Fenerbahçe'nin deplasman açılışları kabusu!
        Bakan Şimşek'ten motorinde ÖTV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten motorinde ÖTV açıklaması
        Göbeklitepe'nin kuzeyinde heyecan verici keşif!
        Göbeklitepe'nin kuzeyinde heyecan verici keşif!
        YÖK, öğrenci affının usul ve esaslarını belirledi
        YÖK, öğrenci affının usul ve esaslarını belirledi
        Kartal tur için sahada!
        Kartal tur için sahada!
        Bakan Çiftçi'den önemli değerlendirmeler
        Bakan Çiftçi'den önemli değerlendirmeler
        "Böyle hikayelere ihtiyacımız var"
        "Böyle hikayelere ihtiyacımız var"
        Konut satışlarında düşüş
        Konut satışlarında düşüş
        "Evet" dedi
        "Evet" dedi
        Sitem etti
        Sitem etti
        13 kilo verdi
        13 kilo verdi
        İlk kez konuştu
        İlk kez konuştu
        Kayınvalidesinin cenazesine katılmadı! Tam kusurlu
        Kayınvalidesinin cenazesine katılmadı! Tam kusurlu