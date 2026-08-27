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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım 12 Dev Adam, Dünya Kupası Elemeleri'nde Litvanya'yı konuk edecek!

        12 Dev Adam, Dünya Kupası Elemeleri'nde Litvanya'yı konuk edecek!

        12 Dev Adam, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki ilk maçında yarın Litvanya'yı konuk edecek. Ay-yıldızlılar, İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşmada galibiyet arayacak. Mücadele 28 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 11:00 Güncelleme:
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        12 Dev Adam, Litvanya karşısında!

        A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki ilk maçında yarın Litvanya'yı konuk edecek.

        Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Mücadele, TRT 1 ve S Sport'tan naklen yayımlanacak.

        Milli takım, elemelerin ilk turunda C Grubu'nu 6'da 6 ile tamamlayarak zirvede yer aldı. Üçer galibiyet ve yenilgi yaşayan Litvanya ise D Grubu'nu ikinci basamakta bitirdi.

        Türkiye, takımların galibiyet ve mağlubiyet sayılarını taşıdığı ikinci turda J Grubu'nun en avantajlı ekibi olarak öne çıkıyor. Ay-yıldızlı ekip, taraftarı önünde Litvanya'yı mağlup ederek Dünya Kupası elemelerinin ikinci turuna galibiyetle başlamaya çalışacak.

        LİTVANYA İLE 13. RESMİ MAÇINI OYNAYACAK

        A Milli Basketbol Takımı, Litvanya ile resmi maçlarda 13. kez karşılaşacak.

        İki takım arasında 1997'den bu yana oynanan 12 mücadelenin 3'ünü Türkiye, 9'unu Litvanya kazandı.

        Milliler, Litvanya ile son resmi müsabakasını 2014 Dünya Kupası çeyrek finalinde oynadı. Ay-yıldızlı ekip, İspanya'nın Barselona kentinde yapılan mücadeleden 73-61 mağlubiyetle ayrıldı.

        HAZIRLIK SÜRECİ

        A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Elemeleri 2. Tur J Grubu'nun ilk penceresinde oynayacağı maçların hazırlıklarına 16 Ağustos'ta başladı.

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        18 Ağustos'ta Almanya'ya giden milliler, 21-22 Ağustos'ta Hamburg kentinde Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa'ya katıldı. İlk maçta Hırvatistan'a 95-94 yenilen Türkiye, ikinci müsabakada Çekya'yı 99-84 mağlup etti ve turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

        ADAY KADRO

        Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:

        Darius Karutasu, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Kenan Sipahi, Malachi Flynn, Berk İbrahim Uğurlu, Furkan Korkmaz, Metecan Birsen, Onuralp Bitim, Sertaç Şanlı, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir, Yiğit Arslan, Cedi Osman, Adem Bona, Ömer Faruk Yurtseven, Ömer Kutluay

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        #Basketbol
        #12 Dev Adam
        #litvanya
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