1907 Kadın Girişimciler Topluluğu, ilk etkinliğini gerçekleştirdi

Basın mensupları ile topluluk üyelerinin katıldığı organizasyonda, Dünya Fenerbahçeliler Günü’nün anlam ve önemine yakışır bir atmosferde 1907 ruhu, birlik, beraberlik, dayanışma ve ortak üretim kültürü ön plana çıktı.

Michelin yıldızlı restoranlardaki deneyimiyle tanınan Şef Muhsin Ertürk tarafından hazırlanan özel tadım menüsü eşliğinde gerçekleştirilen organizasyonda, Fenerbahçe camiasının farklı sektörlerde faaliyet gösteren kadınları bir araya gelerek yeni iş birlikleri, ortak projeler ve girişimcilik üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Etkinlik, 1907 Kadın Girişimciler Topluluğu Kurucu Başkanı Eda Kırlangıç’ın basın açıklamasıyla başladı.

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Basın açıklamasında, Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlanırken, Fenerbahçe camiasının birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yapıldı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanımız Aziz Yıldırım’a ve Yönetim Kurulu’na yeni dönemde başarı dilekleri iletilirken, 2026-2027 sezonunda tüm branşlarda mücadele edecek sporculara ve teknik ekiplere de başarı temennisinde bulunuldu.

1907 ruhundan ilham alınarak kurulan 1907 Kadın Girişimciler Topluluğu, Fenerbahçe’nin köklü değerlerini iş dünyasına taşımayı; Fenerbahçeli kadın girişimciler, kadın liderler ve iş insanları arasında güçlü bir iletişim ve dayanışma ağı oluşturmayı amaçlayan bağımsız bir topluluktur.

Topluluk; bilgi ve deneyim paylaşımını artırmayı, sektörler arası iş birliklerini geliştirmeyi, kadın girişimcileri ortak projelerde buluşturmayı, mentorluk kültürünü güçlendirmeyi ve Fenerbahçe camiasının üretim kültürüne katkı sunmayı hedeflemektedir.

Aynı zamanda sporda fırsat eşitliğini destekleyen sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek, kadınların girişimcilik ekosistemindeki görünürlüğünü artırmak ve ilerleyen süreçte Fenerbahçe Spor Kulübü’ne değer katacak sosyal, kültürel ve girişimcilik odaklı projeler üretmek topluluğun öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Fenerbahçe’ye katkı sunmak isteyen kadın girişimciler, iş kadınları ve kadın liderler ortak üretim kültürü etrafında bir araya gelerek kulübe ve camiaya değer katacak çalışmalar yürütmeyi amaçlamaktadır.

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Etkinliğe; Sema Yazıcı, Gamze İnci Kalyoncu, Aslı Ece Kırkaya, Nilüfer Akaktan, Semra Demirer, Nilgün Ege, Zeynep Çenesiz Yarımca, Fatoş Kurtulan, Ayşe Usman, Şeyma Kısakürek Sönmez Ocak, Yurdagül Tabakacı, Betil Altınyaldız ve Serpil Alçın gibi; Fenerbahçeli başarılı kadın girişimciler ve iş kadınlarının yanı sıra, Fenerbahçe Kadın Kongre Üyeleri ile Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Kadın Üyeleri arasında yer alan başarılı kadın girişimciler ve iş kadınları da katılım sağladı.

1907 KADIN GİRİŞİMCİLER BASIN AÇIKLAMASI

Topluluğun ilk buluşması; farklı sektörlerde faaliyet gösteren Fenerbahçeli kadın girişimcileri, kadın liderleri ve iş insanlarını aynı çatı altında buluştururken; girişimcilik, iş geliştirme, sektörler arası iş birlikleri, mentorluk ve mesleki deneyim paylaşımı başlıklarında verimli görüşmelere ev sahipliği yaptı. Gelecek dönemde hayata geçirilecek ortak projeler de değerlendirildi.

Kuruluşunun ardından kısa sürede Fenerbahçe camiasında dikkat çeken 1907 Kadın Girişimciler Topluluğu, özellikle yurt içi ve yurt dışındaki Fenerbahçe Kongre Üyeleri başta olmak üzere camianın farklı kesimlerinden yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Gördüğü olumlu geri bildirimler ve artan ilgiyle birlikte her geçen gün büyüyen topluluk, yeni üyelerin katılımıyla Fenerbahçe camiasının üretken kadınlarını ortak bir vizyon etrafında buluşturmayı sürdürüyor.

Kurucu Başkan Eda Kırlangıç’ın koordinasyonunda çalışmalarını sürdüren topluluk; Fenerbahçe Spor Kulübü’ne değer katacak projeler geliştirmeyi, sporda fırsat eşitliğini destekleyen sosyal sorumluluk çalışmalarına katkı sunmayı, kadın girişimciler arasındaki iş birliklerini güçlendirmeyi ve Fenerbahçe camiasının üretken gücünü ortak projelerde buluşturmayı hedefliyor.

1907 Kadın Girişimciler Topluluğu, önümüzdeki dönemde gerçekleştireceği eğitim programları, söyleşiler, networking buluşmaları ve sosyal sorumluluk projeleriyle hem Fenerbahçe camiasına hem de kadın girişimciliği ekosistemine uzun vadeli katkılar sunmayı amaçlıyor.