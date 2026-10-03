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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Keçiörengücü 59. TSYD Ankara Kupası'nı Keçtaş Ankara Keçiörengücü kazandı

        59. TSYD Ankara Kupası'nı Keçtaş Ankara Keçiörengücü kazandı

        59. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası'nı Gençlerbirliği'ni 1-0 yenen Keçtaş Ankara Keçiörengücü kazandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 21:49 Güncelleme:
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        59. TSYD Ankara Kupası Keçiörengücü'nün!

        Ankara Keçiörengücü, 59. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası'nda Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek zafere ulaştı.

        Eryaman Stadı'nda karşılaşmada iki başkent kulübü karşı karşıya geldi.

        Karşılaşmadaki tek gol, Keçtaş Ankara Keçiörengücü oyuncusu Halil Can Ayan'dan geldi.

        KEÇİÖRENGÜCÜ İLK KUPASINA KAVUŞTU

        Keçiörengücü, bu sonuçla 59. TSYD Ankara Kupası'nda ilk kez zafere ulaştı.

        Şampiyon olan takıma kupasını TSYD Ankara Şubesi Başkanı Murat Tarhan, ikinciye ise kupasını TSYD Ankara Şubesi Asbaşkanı Orhan Kemal Erkılıç takdim etti.

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        #Keçiörengücü
        #gençlerbirliği
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