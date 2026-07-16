A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın rakibi Ukrayna
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki ikinci maçında yarın Ukrayna ile mücadele edecek.
Giriş: 16 Temmuz 2026 - 10:35 Güncelleme:
2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki ikinci maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı, yarın Ukrayna'yla kozlarını paylaşacak.
VNL'in Sırbistan etabındaki ilk maçında ev sahibi takımı 3-0 yenen milliler, Belgrad Arena'da Ukrayna ile oynayacağı ikinci maçına yarın TSİ 17.30'da çıkacak.
Her iki takımın da puan tablosunda 9 maçta 6 galibiyeti bulunurken Türkiye, 17 puanla 6. sırada yer alıyor. Ukrayna ise 19. puanla 5. sırada bulunuyor.
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