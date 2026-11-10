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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın konuğu Karadağ

        A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın konuğu Karadağ

        A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Tur I Grubu ilk maçında yarın Karadağ'ı konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 10:29 Güncelleme:
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        Potanın Perileri'nin konuğu Karadağ!

        2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Tur I Grubu ilk maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, yarın Karadağ'ı ağırlayacak.

        Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadele, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.

        Başantrenör Frederic Dusart yönetiminde ilk maçına çıkacak ay-yıldızlı ekip, Karadağ'ı mağlup ederek elemelere iyi bir başlangıç yapmaya çalışacak.

        Gruptaki diğer müsabakada ise İsrail ile Polonya karşı karşıya gelecek.

        Toplam 24 ekibin mücadele edeceği elemelerde gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak.

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