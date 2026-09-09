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        Haberler Spor Tenis Grand Slams ABD Açık'ta Carlos Alcaraz'ı eleyen Ben Shelton yarı finalde!

        ABD Açık'ta Carlos Alcaraz'ı eleyen Ben Shelton yarı finalde!

        ABD Açık tarihinin en geç biten maçında Ben Shelton, Carlos Alcaraz'ı 5 sette yenerek yarı finale çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 11:17 Güncelleme:
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        Tarihi maçta Alcaraz'a şok!

        New York kentinde düzenlenen sezonun son grand slam tenis turnuvasının 10. gününde, tek erkeklerde ABD'li Ben Shelton (8) ile geçen yılın şampiyonu İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz (2) karşılaştı.

        Arthur Ashe kortunda, 4 saat 28 dakika süren mücadelede Shelton, Alcaraz'ı 6-7, 6-1, 6-3, 1-6 ve 7-6'lık setlerle 3-2 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

        Ben Shelton, Carlos Alcaraz'ı eleyerek yarı finale çıktı.
        Ben Shelton, Carlos Alcaraz'ı eleyerek yarı finale çıktı.

        New York yerel saatine göre gece 03.33'te sona eren mücadele, turnuva tarihinin en geç biten maçı olarak kayıtlara geçti.

        Ben Shelton, yarı finalde vatandaşı Frances Tiafoe ile karşılaşacak.

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        #Carlos Alcaraz
        #Ben Shelton
        #ABD Açık
        #US Open
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