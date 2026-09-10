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        Haberler Spor Tenis ABD Açık'ta Coco Gauff yarı finalde

        ABD Açık'ta Coco Gauff yarı finalde

        Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınların 4 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff, yarı finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 01:25 Güncelleme:
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        Coco Gauff, yarı finale yükseldi!

        Tek kadınların 4 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff, sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta adını yarı finale yazdırdı.

        New York kentindeki turnuvanın 11. gününde iki kez grand slam şampiyonu Gauff, çeyrek final mücadelesinde Rus Mirra Andreeva (5) ile karşılaştı.

        İki saat 19 dakika süren maçta rakibini 2-6, 7-6 ve 6-2 biten setlerle 2-1 yenen Gauff, yarı finale kaldı.

        ABD Açık'ta 2023 yılının şampiyonu Gauff, yarı finalde Kazak Elena Rybakina'nın (2) rakibi oldu.

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        #Coco Gauff
        #ABD Açık
        #yarı final
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