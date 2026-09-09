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        Haberler Spor Tenis Grand Slams ABD Açık'ta Pegula ve Tiafoe yarı finalde!

        ABD Açık'ta Pegula ve Tiafoe yarı finalde!

        Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta, 2024 finalisti ABD'li Jessica Pegula ve son iki yılın şampiyonu Frances Tiafoe, yarı finale çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 10:51 Güncelleme:
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        ABD Açık'ta Pegula ve Tiafoe yarı finalde!

        Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta Jessica Pegula ve Frances Tiafoe, yarı finale çıktı.

        New York kentindeki turnuvanın 10. gününde, 2024 finalisti ABD'li Pegula (3), vatandaşı Emma Navarro (26) ile karşı karşıya geldi.

        Rakibini 3-6, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenen Pegula, turnuvada üst üste 3. kez yarı finale adını yazdırdı.

        Pegula, yarı finalde dünya 1 numarası ve son iki yılın şampiyonu Belaruslu Aryna Sabalenka ile mücadele edecek.

        Erkeklerde ABD'li Frances Tiafoe ise vatandaşı Alex Michelsen'i 5-7, 3-6, 7-5, 6-3 ve 7-6'lık setlerle 3-2 mağlup ederek 2022 ve 2024'ün ardından yarı final biletini 3. kez aldı.

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        Tiafoe, Carlos Alcaraz-Ben Shelton eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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        #Tenis
        #Grand Slam Turnuvası
        #ABD Açık
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