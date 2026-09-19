Abdülkerim Bardakcı: Taraftarımızdan özür diliyoruz
Galatasaray'ın defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'a 4-0 yenildikleri maçın ardından yaptığı açıklamada taraftardan özür diledi. Milli aradan sonra daha güçlü döneceklerini söyleyen tecrübeli stoper, "Gerçekten bizim için bu skor utanç verici! Galatasaray camiası için... Taraftarımızdan özür diliyoruz. Biz her düştüğümüzde daha güçlü ayağa kalktık. İnşallah yine öyle olacak." dedi.
Giriş: 19 Eylül 2026 - 23:04 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu Trabzonspor'a 4-0 yenilen Galatasaray'ın stoperi Abdülkerim Bardakcı, maçın ardından konuştu.
"TARAFTARIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUZ"
Deneyimli savunma oyuncusu, "Gerçekten bizim için bu skor utanç verici! Galatasaray camiası için... Taraftarımızdan özür diliyoruz. Biz her düştüğümüzde daha güçlü ayağa kalktık. İnşallah yine öyle olacak. Milli aradan sonra daha güçlü olacağız." dedi.
Milli ara ile ilgili sözleri sonrası A Milli Takım'ın oynayacağı maçlar için görüşü sorulan Abdülkerim Bardakcı, "İnşallah oraya da iyi başlarız. Zorlu bir grup. Orada da elimizden geleni yapacağız." yanıtını verdi.
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