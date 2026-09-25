Abdullah Avcı için CSKA Sofya iddiası

Trabzonspor'dan ayrıldığından bu yana Ağustos 2024'ten beri takım çalıştırmayan ve son olarak ismi Çorum FK ile anılan Abdullah Avcı için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Bulgaristan basınından Match Telegraph'ın haberine göre, Bulgaristan'ın köklü kulübü CSKA Sofya, Abullah Avcı'yı gündemine aldı.

Hristo Yanev'in ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışında olan CSKA Sofya'nın adayları arasında Abdullah Avcı'nın ismi ön plana çıkıyor.

63 yaşındaki teknik adam CSKA Sofya ile anlaşması halinde kariyerinde ilk kez yurt dışında bir kulüp çalıştıracak.

TRABZONSPOR'A RAKİP OLABİLİR

CSKA Sofya, Konferans Ligi'nde Trabzonspor ile 26 Kasım'da Sofya'da karşı karşıya gelecek. Abdullah Avcı, anlaşmanın gerçekleşmesi durumunda daha önce şampiyonluk yaşadığı Trabzonspor'a rakip olacak.