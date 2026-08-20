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        Haberler Spor Futbol Transfer Ahmetcan Kaplan resmen NEC Nijmegen!

        Ahmetcan Kaplan resmen NEC Nijmegen!

        Milli futbolcu Ahmetcan Kaplan, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Hollanda takımı NEC Nijmegen ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 11:57 Güncelleme:
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        İşte Ahmetcan Kaplan'ın yeni takımı!

        Transfer döneminde adı birçok Süper Lig takımıyla da anılan milli futbolcu Ahmetcan Kaplan'ın yeni adresi belli oldu. Bonservisi Arsenal'de bulunan 23 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçirdiği Hollanda ekibi NEC Nijmegen ile 4 yıllık sözleşmeye imza attı.

        Transfere dair kulüp sitesine konuşan NEC Nijmegen Teknik Direktörü Carlos Aalbers, "Ahmetcan, geçtiğimiz başarılı yılda kilit bir oyuncuydu. Onun gelişi için uzun zamandır perde arkasında çalışıyorduk. Sonunda başardığımız için mutluyuz. Ahmetcan şu anda hala bir sakatlıkla mücadele ediyor ve ekibimizle birlikte rehabilitasyonuna hemen başlayacak. Eylül ayındaki bir sonraki milli maç arasından sonra onu tekrar sahalarda görmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

        Geçtiğimiz sezon NEC Nijmegen ile tüm kulvarlarda 30 maça çıkan Ahmetcan, 2 gol kaydetmişti.

        Ahmetcan Kaplan, NEC'de 22 numaralı formayı giyecek.

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        #NEC Nijmegen
        #Ahmetcan Kaplan
        #transfer
        #ajax
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