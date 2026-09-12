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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Al Taawoun: 0 - Al Hilal: 6 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ

        Al Taawoun: 0 - Al Hilal: 6 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ

        Suudi Arabistan Pro Lig'in 7. haftasında Al Taawoun'a konuk olan Al Hilal, rakibini 6-0'lık skorla adeta ezdi geçti. Al Hilal'de hat-trick yapan Martinelli maça damgasını vururken, diğer goller Watkins (2) ve Mandash'tan geldi. Al Hilal bu sonuçla puanını 18'e yükseltip liderlik koltuğunda yer aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Eylül 2026 - 22:18 Güncelleme:
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        Martinelli parladı, Al Hilal fark attı!

        Al Hilal, Suudi Arabistan Pro Lig'in 7. haftasında konuk olduğu Al Taawoun'u 6-0'lık skorla dağıttı... HT Spor'dan canlı yayınlanan maçta Al Hilal'e üç puanı getiren golleri 9 ve 53'te Ollie Watkins, 18, 43 ve 50'de Gabriel Martinelli ile 75'te Mandash kaydetti.

        Al Hilal'de mça yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Yusuf Akçiçek, 54. dakikada oyuna dahil oldu.

        Ligde 7 maçta 6 galibiyete ulaşan Al Hilal, puanını 18'e yükseltip liderlik koltuğuna oturdu.

        2 puanda kalan Al Taawoun ise 17. sırada yer aldı.

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        #Suudi Arabistan Pro Lig
        #Al Hilal
        #Al Taawoun
        #Gabriel Martinelli
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