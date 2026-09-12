Al Hilal, Suudi Arabistan Pro Lig'in 7. haftasında konuk olduğu Al Taawoun'u 6-0'lık skorla dağıttı... HT Spor'dan canlı yayınlanan maçta Al Hilal'e üç puanı getiren golleri 9 ve 53'te Ollie Watkins, 18, 43 ve 50'de Gabriel Martinelli ile 75'te Mandash kaydetti.

Al Hilal'de mça yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Yusuf Akçiçek, 54. dakikada oyuna dahil oldu.

Ligde 7 maçta 6 galibiyete ulaşan Al Hilal, puanını 18'e yükseltip liderlik koltuğuna oturdu.

2 puanda kalan Al Taawoun ise 17. sırada yer aldı.