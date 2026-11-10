Alanyaspor'da Joao Pereira gitti, Uğur Uçar geldi!

Fon soruşturmasında 464 şüpheliye uzanan süreçte son gelişmeleri ve borsa ile ilişkili iddiaları masaya yatırıyoruz. Fon soruşturması kapsamında yaşanan son gelişmeler, finansal piyasalardaki yansımalarıyla dikkat çekiyor. Videoda, bir dönem gündemi sarsan 31.5 milyar liralık iade süreci ve iddialar... Daha Fazla Göster

Fon soruşturmasında 464 şüpheliye uzanan süreçte son gelişmeleri ve borsa ile ilişkili iddiaları masaya yatırıyoruz. Fon soruşturması kapsamında yaşanan son gelişmeler, finansal piyasalardaki yansımalarıyla dikkat çekiyor. Videoda, bir dönem gündemi sarsan 31.5 milyar liralık iade süreci ve iddialar detaylandırılıp bu durumun ekonomi üzerindeki etkileri analiz ediliyor. Güncel haberlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olun. Daha Az Göster