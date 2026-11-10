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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Alanyaspor'da Joao Pereira gitti, Uğur Uçar geldi!

        Alanyaspor'da Joao Pereira gitti, Uğur Uçar geldi!

        Süper Lig ekibi Alanyaspor, üst üste alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Joao Pereira ile yollarını ayırırken, Portekizli teknik adamın yerine Uğur Uçar ile anlaşmaya vardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 16:00 Güncelleme:
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        Alanyaspor'da Pereira gitti, Uğur Uçar geldi!

        Alanyaspor'de teknik direktör Joao Pereira dönemi sona erdi. Son olarak Süper Lig'de Trabzonspor'a mağlup olan Akdeniz ekibi, Portekizli teknik adamla yollar ayrılırken, yeni hoca da bulundu.

        Turuncu-yeşilli ekibin Uğur Uçar ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

        Sezona Çorum FK ile başlayan ve aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Uğur Uçar, Alanyaspor ile 1.5 yıllığına prensipte el sıkıştı.

        Alanyaspor'dan kısa süre içerisinde Pereira ve Uğur Uçar için resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor.

        ALANYASPOR MİLLİ ARAYA 13. SIRADA GİRDİ

        Süper Lig'de 11 haftada 12 puan toplayan ve 13. sırada yer alan Alanyaspor, milli ara sonrası Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.

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        #Alanyaspor
        #joao pereira
        #uğur uçar
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