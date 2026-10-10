Alanyaspor: 0 - Erzurumspor FK: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor ile Erzurumspor FK, 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla beraber Erzurumspor FK puanını 8'e, Alanyaspor ise 12'ye çıkardı.
Giriş: 10 Ekim 2026 - 18:03 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor ile Erzurumspor FK karşılaştı. Alanya Oba Stadyumu'ndaki mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.
Bu sonucun ardından Alanyaspor haftayı 12, Erzurumspor FK ise 8 puanla kapattı.
Süper Lig'in bir sonraki haftasında Akdeniz temsilcisi, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Erzurumspor FK ise Eyüpspor'u ağırlayacak.
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