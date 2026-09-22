Beşiktaş'ta milli araya kadar Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde oynanan 13 resmi maça da 11'de başlayan isimler Alexander Nübel ve Salih Özcan oldu.

Nübel, 1170 dakika süre alarak bu alanda zirvede yer alırken Salih Özcan ise 1088 dakika ile onu takip etti.

HT Spor muhabiri Oğuzhan Genç'in derlediği haberde; kaptan Orkun Kökçü ise cezalı olduğu 1 maç dışında 12 maça da 11'de başlarken 1008 dakika süre alarak bu ikiliyi takip etti.

AMEDSPOR MAÇINDA YORGUNLUK ZİRVE YAPTI

Beşiktaş, milli araya Amedspor yenilgisi ile girerken liderlik fırsatını da tepmiş oldu.

Siyah-beyazlılarda takım halinde konsantrasyon eksikliği ve yorgunluk dikkat çekerken Nübel ikisi ceza sahası dışından olmak üzere yediği üç golle şaşırttı.

REKLAM

Salih Özcan ise 3. gol öncesinde Alman kalecinin pasında arkasından gelen rakibine engel olamadı.

Tecrübeli oyuncu maçından ardından "Son golde yaptığım büyük hata için takım arkadaşlarımdan özür diliyorum. Bu mağlubiyetin sorumluluğunu üzerime alıyorum" ifadelerini kullandı.

ITALIANO HEM UYARDI HEM MORAL VERDİ

Beşiktaş'ın teknik direktör Vincenzo Italiano da maçın ardından öğrencilerine hataları detaylı bir şekilde anlatırken morallerini yüksek tutmalarını istedi.

Kaybedilen bir şey olmadığını vurgulayan İtalyan hoca, milli aranın ardından yeni bir galibiyet serisi yakalayacaklarına inandığını vurguladı.