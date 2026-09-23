Almanya Milli Takımı'nda Jürgen Klopp dönemi resmen başladı. Liverpool'daki başarılı dönemin ardından dinleme sürecine giren deneyimli teknik adam, Almanya Milli Takımı'nın başına geçti. başlamasıyla birlikte kamp düzeni de değişiyor.

BILD'in haberine göre; Almanya'yı eski günlerine kavuşturmak isteyen 59 yaşındaki teknik adam, Hollanda ile Amsterdam'da oynanacak ilk maç öncesi milli takıma dört temel kural getirdi.

YEMEKLER BİRLİKTE YENİLECEK

Klopp'un ilk isteği takım yemekleriyle ilgili oldu. Julian Nagelsmann döneminde futbolcuların yemek saatlerinde daha serbest hareket edebildiği belirtilirken, Klopp bu uygulamayı değiştirdi. Klopp ile birlikte tüm oyuncular, takım yemeklerine aynı anda katılacak.

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Alman teknik adamın bu uygulamayla kamp içinde birlik duygusunu artırmayı amaçladığı ifade edildi.

MAÇ ÖNCESİ TELEFON YASAĞI

Jürgen Klopp'un bir diğer dikkat çekici hamlesi ise cep telefonu yasağı oldu. Oyuncuların maç öncesinde, masaj sırasında ve spor salonundaki çalışmalar esnasında telefon kullanmalarına izin verilmeyecek. Klopp'un bu kararla futbolcuların hem konsantrasyonunu yükseltmek hem de takım içindeki iletişimi artırmak istediği belirtildi.

Oyuncuların birbirleriyle daha fazla sohbet etmeleri ise özellikle teşvik edilecek.

KAMP OTELİNDE SAÇ KESİMİ YOK

Almanya kampındaki en sıra dışı kurallardan biri de kişisel bakım konusunda geldi. Jürgen Klopp, takım otelinde saç kesimi yaptırılmasını yasakladı. Deneyimli çalıştırıcı, oyuncuların milli takım kampına gelmeden önce tüm kişisel hazırlıklarını tamamlamasını istedi.

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AİLE VE EŞ ZİYARETLERİ SINIRLANDIRILACAK

Klopp'un diğer kuralı ise büyük turnuvalarda uygulanacak. Nagelsmann döneminde oyuncuların aileleri ve partnerleriyle kamp sırasında sık sık görüşebilmesi eleştiri konusu olmuştu. Klopp döneminde ise bu durum değiştirilecek ve aile ile eş ziyaretlerinin yalnızca belirli zamanlarda yapılmasına izin verilecek.

Bu uygulamanın özellikle İngiltere, Galler, İskoçya ve İrlanda'da düzenlenecek EURO 2028 sırasında geçerli olması bekleniyor.

HEDEF TAKIM RUHUNU GÜÇLENDİRMEK

Klopp'un temel amacının futbolcuların ortak hedefe daha fazla odaklanmasını sağlamak olduğu belirtiliyor.

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Takım otelinde daha fazla birlikte vakit geçirilmesi, iletişimin artırılması ve dış etkenlerin azaltılması planlanıyor.

Almanya, Dünya Kupası'nda Paraguay'a penaltılarla elenerek son 32 turunda turnuvaya veda etmiş, kötü sonuçların ardından Julian Nagelsmann ile yollar ayrılmıştı.

Jurgen Klopp ise yeni dönemin ilk sınavını Hollanda karşısında verecek.