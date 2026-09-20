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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Amed Sportif Faaliyetler Nahit Eren: Lider olduk ama içimiz rahat değil!

        Nahit Eren: Lider olduk ama içimiz rahat değil!

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-2 yenen Amed Sportif Faaliyetler'in kulüp başkanı Nahit Eren, "Lider olduk ama içimiz rahat değil. Böylesi bir yönetim anlayışını, hakem anlayışını kabul etmeyeceğiz. Amedspor'un bu lige kattığı rengi gölgeleyemezsiniz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Eylül 2026 - 23:15 Güncelleme:
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        "Lider olduk ama içimiz rahat değil!"

        Amed Sportif Faaliyetler'in kulüp başkanı Nahit Eren, Diyarbakır Stadı’nda oynanan maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, elde ettikleri sonuç için takımı, futbolcuları, teknik heyeti ve taraftarına teşekkür etti.

        Bugüne kadar ne birinci ligde ne de Süper Lig'de karşılaşmadan sonrası açıklama yapmadığını belirten Eren, şöyle konuştu:

        "Bugün resmen bu statta rakibimizin gol atması için hakemler maalesef bir tutum ortaya koyuyor. Bu, stattan çok net bir şekilde görülüyor. 14 dakika uzatma yaptı. Penaltı oldu ama 14 dakika oynatıyorsunuz. Yani İstanbul takımları gol atana kadar maçı sürdürecek misiniz? Bunu kabul etmiyoruz. İlk gün şunu söyledik. Amedspor, gelip Süper Lig'e renk katacak. Süper Lig'in bugüne kadar süren kurallarını değiştireceğiz. Anadolu'dan takımlar çatır çatır taraftarlarının desteğiyle bu ligde söz sahibi olacaktır. Mütevazı bütçeli kadrolarımızla bu ligi zorlamaya geldik. Lakin bu şekildeki yönetimlerle bu lig ilerlemez. Bakın futbolcumuza verilen kartlar tartışılır ama maçı rakip gol atana kadar uzatma niyetini, iradesini biz kabul edemeyiz. Buradan yetkililere sesleniyoruz, Türkiye Futbol Federasyonuna sesleniyoruz. Bugün lider olduk ama içimiz rahat değil. Böylesi bir yönetim anlayışını, hakem anlayışını kabul etmeyeceğiz. Amedspor'un bu lige kattığı rengi gölgeleyemezsiniz. Bu lige kattığı mücadele azmini gölgeleyemezsiniz. Hocamız sana tepki gösterdi. Çünkü 14 dakika uzattı. Hocamıza da kırmızı kart gösteriyor."

        Mücadeleye devam edeceklerini dile getiren Eren, şunları kaydetti:

        "Mütevazı bütçeyle kurduğumuz kadroyla Süper Lig'de kalıcı ve üst sıraları zorlayan, lig sonunda bu güzel halkı, bu güzel taraftarı mutlu etmek için buradayız. Bütün taraftarlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugün bir kez daha uyarıyorum, Lütfen bu lige, hakem kararlarıyla damga vurmayın. Bu güzel netice için teknik heyetimize, futbolcularımıza bir kez daha yürekten, gönülden teşekkür ediyorum."

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        #nahit eren
        #beşiktaş
        #Amed
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