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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Anadolu Efes: 94 - Real Madrid: 84 | MAÇ SONUCU

        Anadolu Efes: 94 - Real Madrid: 84 | MAÇ SONUCU

        Euroleague'in 2. haftasında Anadolu Efes, sahasında ağırladığı İspanyol devi Real Madrid'i 94-84 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 22:31 Güncelleme:
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        Anadolu Efes Real Madrid'i devirdi!

        Euroleague'in 2. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, İspanyol temsilcisi Real Madrid'i ağırladı.

        Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelenin galibi 94-84'lük skorla Anadolu Efes oldu.

        ANADOLU EFES REAL MADRID'E GEÇİT VERMEDİ

        Bu sonuçla lacivert-beyazlı takım, bu sezon EuroLeague'de ilk galibiyetini aldı. Real Madrid ise ikinci yenilgisini yaşadı.

        İki takımın da yüksek yüzdeyle oynadığı ve başa baş geçen ilk periyodu Real Madrid 29-27 önde tamamladı.

        Çekişmeli geçen ikinci çeyreğin son 3 dakika 40 saniyesinde dış atışlardan üst üste bulduğu basketlerle farkı çift hanelere taşıyan Anadolu Efes, soyunma odasına 53-41 üstün gitti.

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        Karşılıklı basketlerin kaydedildiği ve tempolu geçen üçüncü periyotta Real Madrid, farkı 7'ye indirdi. Lacivert-beyazlı takım, son bölüme 72-65 önde girdi.

        Dördüncü ve son çeyrekte boyalı alandan bulduğu basketlerle oyunun kontrolünü eline alan Real Madrid, 37. dakikada farkı 4'e kadar indirdi: 82-78. Kalan bölümde hata yapmayan ve daha iyi bir oyun ortaya koyan Anadolu Efes, karşılaşmadan 94-84 galip ayrıldı.

        Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

        Hakemler: Milan Nedovic (Slovenya), Saulius Racys (Litvanya), Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan)

        Anadolu Efes: Strazel 14, James 12, Dozier 18, Saric 10, Fernando 8, Loyd 12, Yusta 3, Russell 5, Malcolm 2, Ercan Osmani 5, Jones 5

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        Real Madrid: Campazzo 16, Smith 10, Deck 2, Pradilla 4, Tavares 8, Luwawu-Cabarrot, Abalde 3, Okeke 11, Maledon 9, Jantunen 7, Feliz 10, Jones 4

        1. Periyot: 27-29

        Devre: 53-41

        3. Periyot: 72-65

        4. Periyot: 94-84

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        #Anadolu Efes
        #real madrid
        #EuroLeague
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